Zelenski Trumpu / »Pridite pogledat ljudi, civiliste, ranjene ali mrtve otroke«

Ukrajinski predsednik Zelenski pozval predsednika ZDA Trumpa, naj obišče Ukrajino in si ogleda opustošenje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo objavljenem intervjuju ameriškega kolega Donalda Trumpa pozval, naj obišče Ukrajino, da bi bolje razumel opustošenje, ki ga je povzročila ruska invazija. Trump je medtem nedeljski smrtonosni ruski napad na ukrajinsko mesto Sumi označil za "grozno stvar", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Prosim, pred kakršnimi koli odločitvami, kakršnimi koli oblikami pogajanj, pridite pogledat ljudi, civiliste, bojevnike, bolnišnice, cerkve, ranjene ali mrtve otroke," je Zelenski povedal v oddaji 60 minut na televiziji CBS. Meni, da bo Trump z obiskom Ukrajine bolje razumel, kaj vse je storil ruski predsednik Vladimir Putin.

Ponovil je tudi, da Putinu ni mogoče zaupati. "To sem večkrat povedal predsedniku Trumpu. Ko se sprašujete, zakaj premirje ne deluje - to je razlog. Putin nikoli ni želel končati vojne. Putin nikoli ni želel, da bi bili neodvisni. Putin nas želi popolnoma uničiti - našo suverenost in naše ljudi," je še dodal.

V luči mirovnih pogajanj je dejal, da bi bil pravičen mir za Kijev, če "ne bi izgubili naše suverenosti ali neodvisnosti". Zavezal se je tudi, da bodo sčasoma ponovno prevzeli nadzor nad ukrajinskim ozemljem, ki je trenutno v rokah Rusije.

Oddaja je bila objavljena v nedeljo, posneta pa je bila pred nedeljskim ruskim napadom na mesto Sumi, v katerem je bilo ubitih 34 ljudi. Napad so obsodili številni evropski voditelji, odzval pa se je tudi predsednik ZDA Donald Trump.

"Mislim, da je bilo to grozno. Povedali so mi, da so naredili napako. Vendar mislim, da je to grozna stvar. Mislim, da je celotna vojna grozna stvar," je Trump v nedeljo povedal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.

qpShRSYPIaE

odFTqgm0984