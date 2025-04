Levica po odhodu Kordiša / »V politiki ne sme biti zamer«

Miha Kordiš, Asta Vrečko in Luka Mesec ob razglasitvi rezultatov glasovanja za koordinatorico stranke Levica

© Borut Krajnc

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je izstop Mihe Kordiša iz poslanske skupine pospremil z besedami, da Kordišu želijo srečo na nadaljnji poti. Očitke o neliberalnih reformah in izdaji volivcev pa je zavrnil in ocenil, da Levica na svojih resorjih dosega "gromozanske premike", posamezni kompromisi pa so cena dela v koaliciji.

O danes podani izstopni izjavi dolgoletnega vidnega člana stranke iz poslanske skupine, ki odslej štiri člane, je Tašner Vatovec že obvestil predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, je v izjavi v DZ dejal vodja poslancev Levice. "To je normalen zaključek naše zgodbe, ki se je odvijala v zadnjem času. Na tem mestu želim Mihi samo vse najboljše na njegovi nadaljnji politični in tudi osebni poti," je komentiral dokončni razhod s Kordišem.

Kot je dodal, je imel vsak v dobrem desetletju sodelovanja s Kordišem "zelo iskrene odnose", upa, da bo tako tudi ostalo, saj po njegovih besedah v politiki "predvsem ne sme biti zamer".

Sam postopek razhoda Kordiša s stranko je namreč trajal kar nekaj časa. Poslanska skupina Levice je februarja 2024 na mandatno-volilno komisijo DZ poslala predlog za razrešitev poslanca Kordiša z mesta v delovnih telesih DZ zaradi "zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini", so tedaj navedli v Levici. Kordiš pa je bil tedaj prepričan, da se ga poskuša na ta način utišati zaradi njegovih političnih stališč, a razlogov za izstop iz stranke ni videl. Sledilo pa je nekaj izstopov iz stranke, predvsem tistih, ki so podpirali t. i. levo krilo.

Svet Levice je nato novembra sprejel sklep o zamrznitvi članstva poslanca Kordiša v stranki, disciplinska komisija stranke ga je marca izključila iz stranke, Kordiš pa je torej danes še izstopil iz poslanske skupine.

"Mislim, da izkazujemo močno delo tako v vladi kot v parlamentu in da se bo to tudi poznalo na volilnem rezultatu."



Matej T. Vatovec,

vodja poslancev Levice

Kordiš, ki sedaj vodi gibanje Levo krilo, po razhodu z Levico napoveduje samostojno socialistično stranko, ki bo stala za zavezami ljudmi. V njegovi dosedanji stranki zatrjujejo, da jih nastanek nove stranke ne skrbi, saj da pred vsakimi volitvami nastajajo nove stranke, nove zgodbe.

"Mislim, da izkazujemo močno delo tako v vladi kot v parlamentu in da se bo to tudi poznalo na volilnem rezultatu," se je na obetajočo se konkurenco nove stranke odzval Vatovec. Ob tem je tudi zanikal očitke Kordiša o tem, da je stranka pristala na preveč neoliberalnih reform ter izdala volivke in volivce.

"Seveda ima ta vlada svoje prednosti in pomanjkljivosti. Ampak ko smo se kot stranka odločili, da vstopimo v koalicijo, je bilo jasno, da se vsega ne bo dalo narediti na naš način. Bilanca po treh letih pa je pozitivna, tudi na naših ministrstvih so se zgodili gromozanski premiki," je poudaril Vatovec.

Pri tem je še posebej izpostavil delo ministrstva za solidarno prihodnost, ki bdi nad stanovanjsko politiko in sistemom dolgotrajne oskrbe. "Seveda pa ne more čisto vsaka stvar biti po naših željah, to je pač cena, ki jo je treba plačati v koaliciji," je sklenil.