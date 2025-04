»Vnaprej spisana sodba« kot del pritiska na sodečo sodnico v zadevi Trenta

»Glede na izčrpne in obširne zaključne besede se bo senat umaknil k posvetovanju in bo razglasitev sodbe v petek, ker sodišče pač nima v naprej spisane sodbe,« je obravnavo sklenila predsednica senata okrožna sodnica Cvetka Posilovič in se ob tem obregnila ob »anonimko s sodišča«, ki so jo nekaj dni pred zadnjo obravnavo prejeli in nekritično objavili nekateri spletni portali iz vplivnega kroga Janeza Janše.

Janez Janša s hišno številko Trenta 59 in njegov zagovornik Franci Matoz na zadnji obravnavi

Anonimno pismo je napisano kot prvoosebna pripoved nekdanje zaposlene na sodišču, ki navaja kup tračev in žaljivih navedb o različnih zaposlenih na celjskem sodišču (tudi o sodeči sodnici) in zatrjuje, da je na celjskem sodišču od vekomaj vnaprej znano, kdo bo obsojen, kdo ne, kdo mora biti in kdo nikakor ne sme biti, ter da je tudi v tem primeru sodba že vnaprej spisana. V dokaz so priloženi celo posnetki računalniškega zaslona, na katerih so posamezni deli »sodbe«, z izrekom kazni vred. Za Janšo na primer dve leti in dva meseca zapora.

Cvetka Posilovič,

okrožna sodnica

Domnevno vnaprej spisana »sodba« je sicer v veliki meri prepis obtožnice, kar se logično zgodi vsakič, ko sodišče izda obsodilno sodbo, saj v tem primeru sodišče sprejme interpretacijo tožilstva. In s tem sprejme, da je tožilstvo prek razumnega dvoma dokazalo dogodke, kot so zapisani v obtožnici. V primeru obsodilne sodbe bo tako prava sodba neizbežno v vsakem primeru precej podobna tej iz anonimke.

Na celjskem sodišču so se odzvali, da gre za »čisto ponarejanje«. Za Slovensko tiskovno agencijo so pojasnili, da »z okrožnega sodišča v Celju niso ušli nobeni dokumenti in gre za čisto ponarejanje, ki ga je opravila neznana oseba ali morebiti celo umetna inteligenca«. Glede »anonimnih« obtožb o nepravilnostih na strani točno določenih zaposlenih na sodišču pa namigujejo na pravne posledice: »Na vsebino anonimke se bodo bodisi s podajo kazenske ovadbe ali na drug ustrezen način morebiti odzvali z imenom in priimkom omenjeni zaposleni na našem in višjem sodišču v Celju.«

To anonimno pismo s priloženo domnevno vnaprej spisano sodbo je sicer zgolj del dobro organiziranega še zadnjega močnega pritiska na pravosodje in njegove konkretne funkcionarje, preden se odločijo o krivdi Janeza Janše.

