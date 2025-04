33 let / Zgodovina Janševega zemljišča v Trenti

Kronološki pregled od leta 1992 do leta 2025

Tako imenovana Tonderjeva domačija na nekdanjem zemljišču Janeza Janše pred desetimi leti (leta 2014)

Leta 1992 Janša prvič postane minister in si za današnjih okoli 5000 evrov kupi zemljišče v Triglavskem narodnem parku, točneje v Trenti.

Avgusta 2003 gradbeno podjetje Imos naroči cenitev Janševega zemljišča v Trenti, ki je ocenjeno na 20 tisoč evrov.

Marca 2005 Janša, tedaj predsednik vlade, s podjetjem Imos sklene pogodbo o nakupu 236 tisoč evrov vrednega stanovanja v Ljubljani.

Maja 2005 od podjetja Eurogradnje na svoj račun prejme 131 tisoč evrov. In jih podjetju kmalu vrne.

Julija 2005 podjetju Eurogradnje proda zemljišče v Trenti za, seveda, 131 tisoč evrov.

Septembra 2006 podjetje Eurogradnje proda nekdanje Janševo zemljišče v Trenti podjetju Imos, to pa ga uvrsti med ničvredne zaloge.

Leta 2011 se v medijih pojavijo prvi zapisi o morebitni spornosti posla nekdanjega predsednika vlade z gradbenim podjetjem Imos.

Leta 2012 zadevo preverja komisija za preprečevanje korupcije in policiji sum kaznivega dejanja naznani v začetku leta 2013.

Leta 2014 zadevo prejme tožilstvo in vloži zahtevo za sodno preiskavo.

Januarja 2016 stečajni upravitelji podjetja Imos zemljišče prodajajo na dražbi. Izklicna cena je dobrih 17 tisoč evrov, večina dražiteljev odneha pri 30 tisoč, preostali štirje dražijo do prodajne cene 127 tisoč evrov.

Februarja leta 2020 se po šestih letih zaključi sodna preiskava.

Oktobra 2020 tožilstvo vloži obtožnico zoper Janeza Janšo in še dva soobtožena nekdanja direktorja obeh gradbenih podjetij. Janši očitajo zlorabo položaja s predpisano kaznijo do osem let zapora.

Marca 2022 obtožnica po letu in pol trajajočem ugovornem postopku postane pravnomočna. 3. septembra 2024 se začne sojenje na okrožnem sodišču v Celju. 15. aprila 2025, slabih osem mesecev kasneje, sodišče na prvi stopnji izreče sodbo.

Marca 2027 zadeva zastara – to se na prvi pogled zdi še dovolj časa, a izkušnje iz drugih sodnih postopkov kažejo nasprotno.

