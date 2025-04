Janša oproščen / »Naš boj se šele začenja«

Tožilstvo je za Janšo predlagalo dve leti zapora. Očitali so mu zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu. Oproščena sta tudi soobtožena Branko Kastelic in Klemen Gantar.

Senat celjskega sodišča je danes predsednika SDS Janeza Janšo in soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostil očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Tožilstvo je napovedalo pritožbo.

Prvak SDS Janez Janša je po izreku oprostilne sodbe v zadevi Trenta pred zbranimi podporniki izpostavil, da oprostilna sodba prihaja po skoraj 15 letih zasliševanj, procesov, blatenja, kraje zdravja, življenja, svobode in časa. "Pravica odložena je pravica odrečena, ne glede na to, kaj je na koncu. Zato se naš boj šele začenja," je dejal Janša.

Janša je po izreku oprostilne sodbe stopil pred podpornike, ki so se zbrali pred okrožnim sodiščem v Celju in se jim zahvalil za podporo, njegova informacija, da je bila izrečena oprostilna sodba pa je naletela na veliko odobravanje zbrane množice.

Janša je v svojem govoru izpostavil, da je v sodnih postopkih še "na stotine ljudi", ki tam ne bi smeli biti, če ne zaradi drugega, zato ker postopki trajajo predolgo.

Med tistimi, ki so po njegovem mnenju neupravičeno v postopkih pregona, je omenil "polovico kolegov iz zadnje vlade".

Po drugi strani v postopkih ni nekaterih, ki bi morali biti, med njimi je omenil "ministrico, ki je podpisala pogodbo za nakup stavbe na Litijski".

Zato se bodo še naprej borili za pravico tistih, ki so v postopkih neupravičeno in za to, da bodo v njih tisti, ki niso, pa bi morali biti.

Ponovil je oceno, da je v sodstvu veliko krivosodja, čeprav niso vsi sodniki slabi. "Če je to neodvisen sistem, naj se očisti," je pozval.

Prepričan pa je, da se stvari ne bodo spremenile, dokler ne bo vsak uporabil najmočnejšega orožja v demokraciji, to je glas. "Prvič lahko uporabite glas že kmalu. Uporabite ga, drugače vam lahko tudi to prepovedo," je dejal. Hkrati je dodal, da se je prvič zgodilo, da oblast poziva na bojkot pri glasovanju na prihajajočem referendumu.