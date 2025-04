»Gospod Janša, je zdaj, ko ste oproščeni, še zmeraj na delu krivosodje?«

Politični pritiski na neodvisno sodstvo

Janez Janša in njegov odvetnik Franci Matoz na sojenju v zadevi Patria. Moči sta združila tudi v aktualni zadevi Trenta.

Politika je po sodbi v zadevi Trenta zadržana s komentarji glede same odločitve sodišča in razsodbe. So pa v koaliciji med drugim opozorili na nedopustne politične pritiske na neodvisno sodstvo.

Senat celjskega sodišča je danes predsednika SDS Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostil očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Tožilstvo je napovedalo pritožbo.

Ob tem se pričakovano vrstijo tudi politični odzivi, ki se sicer bolj kot na samo vsebino sodbe nanašajo na neodvisnost sodstva.

"Ne komentiramo sodb, veseli pa smo, ko naš pravosodni sistem deluje in ko se s tem, da se postopki zaključijo, dobijo epilog, krepi zaupanje v pravno državo," je v izjavi v DZ dejala poslanka največje vladne stranke Svoboda Lucija Tacer. Ob tem je izpostavila, da obstaja razlika med tem, da se ljudje zbirajo in protestirajo, da izrazijo nezadovoljstvo s posameznimi javnimi institucijami in med "političnim shodom, ki ga organizira ena politična stranka in je pred sodiščem v tistem trenutku, ko sodišče odloča o konkretni zadevi".

Slednje je politični pritisk ali vsaj poskus tega na neodvisno sodišče, je opozorila Tacer. O tem, ali je tudi pri odločanju v zadevi Trenta deloval pritisk glede na to, da so podporniki predsednika SDS Janše organizirali več shodov pred celjskim sodiščem, pa je poslanka Svobode dejala, da o tem ne bo špekulirala, saj verjame, da so na slovenskih sodiščih strokovni ljudje, ki opravljajo svoje delo. "Zdi se mi pa skrajno neprimerno, da politiki, in v tem primeru so bili politiki tudi obtoženi, insinuirajo, da naj bi imeli tudi protesti vpliv na odločitev," je pripomnila.

Na shode in potencialne pritiske so opozorili tudi v Levici. "Kar nas lahko zelo skrbi, je marš na sodišča, marš Janševih podpornih množic na sodišča, ta masovni pritisk na neodvisno sodstvo. Pod takim pritiskom, si predstavljam, ni lahko delati, ampak ne morem presojati, ne morem soditi, kakšen vpliv ima to," je v izjavi v DZ dejala poslanka Levice Nataša Sukič.

Glede same sodbe pa je ocenila, da jo je nemogoče komentirati, saj so mogoče še pritožbe, kar pomeni, da zadeva še ni povsem dokončna. "Ker vsa leta poslušamo od prvaka SDS o krivosodju, pa me zanima, ali je še zmeraj na delu krivosodje, zdaj, ko je na prvi stopnji oproščen," se je še vprašala Sukič.

Iz koalicijske SD so medtem sporočili, da v stranki spoštujejo načela pravne države in odločitev neodvisnega sodstva ter bodo še naprej zagovarjali vrednote transparentnosti, odgovornosti in spoštovanja v javnem prostoru. "Sodbe sodišč sprejemamo, vendar ne pozabljamo, da je politična odgovornost širša od zgolj pravne," so opozorili v pisnem odzivu. Obenem so zagotovili, da njihov cilj ostaja graditi družbo, v kateri bo temelj spoštovanje institucij in državljanov.

Prvak opozicijske NSi Matej Tonin je medtem v zapisu na družbenem omrežju X navrgel očitke o zlorabi sodstva. "Dvajset let izčrpavanja po sodiščih zato, da se ugotovi nekaj, kar je očitno - obtožbe v zadevi Trenta so bile neosnovane. Vedno bolj očitno postaja, da vplivna leva omrežja sodstvo iz ozadja zlorabljajo za pregon političnih nasprotnikov," je zapisal.

Po njegovih navedbah je bil današnji dan namenjen politični opoziciji, saj so bili tudi trije poslanci njihove stranke zaslišani v "zadevi Knovs". Kot je prepričan predsednik NSi, se v zadnjem času "kazensko pravo in represivni organi žal vse bolj brezkompromisno uporabljajo za izčrpavanje in onemogočanje politične opozicije". Ocenil je še, da jih čaka veliko dela, s katerim bodo začeli že na majskem zakonodajnem referendumu o dodatki k pokojninam umetnikov, nadaljevali pa na naslednjih parlamentarnih volitvah.