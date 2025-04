Umrl je papež Frančišek

Frančišek je umrl dan po tistem, ko se je na velikonočno nedeljo pojavil na Trgu svetega Petra

Papež Frančišek je umrl danes v starosti 88 let, so sporočili iz Vatikana. Frančišek je umrl ob 7.35, dan po tistem, ko se je na velikonočno nedeljo pojavil na Trgu svetega Petra. Prvi papež iz Latinske Amerike je bil 12 let na čelu Katoliške cerkve z 1,4 milijarde vernikov po vsem svetu.

"Dragi bratje in sestre, z globoko žalostjo moram naznaniti smrt našega svetega očeta Frančiška," je dejal kardinal Kevin Farrell v izjavi, ki jo je Vatikan objavil na svojem kanalu Telegram. "Danes zjutraj ob 7.35 se je rimski škof Frančišek vrnil domov k Očetu," je sporočil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Njegovo celotno življenje je bilo posvečeno služenju Gospodu in njegovi Cerkvi," je dejal kardinal. "Učil nas je živeti vrednote evangelija z zvestobo, pogumom in univerzalno ljubeznijo, še posebej v korist najrevnejših in najbolj odrinjenih," je še dodal.

S smrtjo Frančiška se v skladu s tradicijo začenja proces žalnih slovesnosti in pogreba, ki bo dosegel vrhunec z zborom konklava kardinalov, ki bo izbral njegovega naslednika. Medtem bo vsakodnevne posle v Vatikanu vodil njegov komornik, irski kardinal Farrell, ki je potrdil papeževo smrt.

Za razliko od mnogih njegovih predhodnikov zadnje počivališče Frančiška ne bo v Baziliki svetega Petra v Vatikanu, ampak verjetno v rimski baziliki Marije Snežne. Ta cerkev je bil eden njegovih najljubših krajev v času njegovega življenja. Tja se je odpravil takoj po izvolitvi za papeža marca 2013. Baziliko je zadnjič obiskal na cvetno nedeljo prejšnji teden, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Frančišek je v nedeljo več deset tisoč vernikom podelil velikonočni blagoslov Urbi et Orbi. Na Trgu svetega Petra je poslanico spremljalo približno 35.000 vernikov. Po končani poslanici se je Frančišek, ki je še vedno okreval po pljučnici, v papeškem avtomobilu zapeljal po trgu in kljub očitni utrujenosti mahal navzočim vernikom.

Papež Frančišek je imel v zadnjih letih več zdravstvenih težav. Februarja so ga sprejeli v bolnišnico zaradi pljučnice, zaradi česar je bil več kot mesec dni v bolnišnici. Zaradi okrevanja po bolezni se je v zadnjem času le redko pojavil v javnosti, nazadnje v nedeljo ob velikonočnem blagoslovu mestu in svetu, kar se je izkazalo za njegov zadnji nastop v javnosti.

Papež Frančišek, prvi papež iz Latinske Amerike, je bil na čelu Katoliške cerkve z 1,4 milijarde vernikov po vsem svetu od marca 2013.

V svojem pontifikatu je vanjo vnesel več socialne pravičnosti, reformiral rimsko kurijo in vatikanske finance, lotil se je tudi vprašanja spolnih zlorab. Te poteze so prvemu jezuitu na čelu Cerkve prinesle priljubljenost med verniki, a tudi nasprotnike v kuriji.

