Trump / »Vesele velikonočne praznike tudi radikalnim levičarskim norcem«

Praznično voščilo ameriškega predsednika

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na svojem družbenem omrežju Truth Social voščil veliko noč vsem "radikalnim levičarskim norcem in slabim neuspešnim sodnikom".

"Vesele velikonočne praznike vsem, tudi radikalnim levičarskim norcem, ki se tako trdo borijo in načrtujejo, da bi v našo državo vrnili morilce, gospodarje drog, nevarne zapornike, duševno bolne in znane člane tolp MS-13 ter pretepače žena," je zapisal.

"Vesele velikonočne praznike tudi šibkim in neuspešnim sodnikom in uradnikom organov pregona, ki omogočajo nadaljevanje tega zloveščega napada na naš narod, ki je tako nasilen, da ga ne bomo nikoli pozabili!" je dodal.

Donald Trump,

predsednik ZDA

Bil je tudi kritičen do bivšega ameriškega predsednika Joeja Bidna. "Bil je daleč najslabši in najbolj nesposoben predsednik, človek, ki ni imel pojma, kaj počne," je objavil.

Zahvalil se je tudi vsem, ki so leta 2020 po njegovem prepričanju goljufali in s tem omogočili izvolitev Bidna. "Z veliko ljubezni, iskrenosti in naklonjenosti želim zelo srečno veliko noč," je zapisal.

Trump je znan po podobnih pikrih voščilih.

Leta 2023 je na primer za božič posebnemu tožilcu Jacku Smithu, ki ga je preganjal zaradi spodnašanja izida volitev 2020 voščil, naj gnije v peklu. Na materinski dan leta 2023 pa je čestital "zlasti materam, ženam in ljubicam radikalnih levičarskih fašistov, marksistov in komunistov, ki delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi uničili in izbrisali nekoč veliko državo".