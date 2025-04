Ameriški obrambni minister zaupne informacije delil tudi z družinskimi člani

V skupni klepet so bili vključeni tudi njegova soproga, brat in osebni odvetnik

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki je od marca tarča kritik zaradi objave zaupnih informacij na skupinskem klepetu uradnikov vlade o napadu na Jemen, je tovrstne informacije delil tudi v zasebnem klepetu na Signalu, v katerega so bili vključeni njegova soproga, brat in osebni odvetnik, so v nedeljo poročali ameriški mediji.

Po pisanju časnika New York Times, ki se sklicuje na neimenovane vire, je Hegseth v zasebnem klepetu delil informacije o napadih 15. marca, med drugim urnike letov ameriških vojaških letal, ki so napadala jemenske uporniške hutijevce. Ta klepet je ustvaril obrambni minister, vanj pa je vključil svojo soprogo Jennifer in še okoli deset ljudi. Med njimi sta tudi njegov brat Phil in osebni odvetnik Tim Parlatore, ki oba opravljata funkcije v Pentagonu.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je v nedeljo v odzivu obtožil New York Times, da je medij, ki sovraži ameriškega predsednika Donalda Trumpa. "V nobenem pogovoru na Signalu ni bilo nobenih tajnih podatkov, ne glede na to, na koliko načinov poskušajo napisati zgodbo," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Več podrobnosti ni navedel.

Kasneje je navedbe medijev zavrnil tudi Hegseth. "To delajo mediji. Nezadovoljne nekdanje zaposlene uporabijo kot neimenovani vir in nato skušajo uničiti ljudi in njihov ugled," je dejal danes v Beli hiši. "A pri meni to ne bo delovalo," je zagotovil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Hegseth je tarča kritik in pozivov k odstopu že zaradi objave zaupnih informacij na skupinskem klepetu uradnikov vlade o napadu na Jemen, v katerega je svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz nehote vključili novinarja. Hegseth je večkrat zatrdil, da v tistem klepetu ni bilo nobenih zaupnih informacij.

Bela hiša je danes sporočila, da Trump odločno stoji za obrambnim ministrom, ki da odlično vodi Pentagon. "To se zgodi, kadar ves pentagon deluje proti vam in spremembam, ki jih želite uvesti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij poudariola tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Leavitt.

Nekdanji tiskovni predstavnik obrambnega ministra John Ullyot je v nedeljo v prispevku za medij Politico zapisal, da Hegseth najverjetneje ne bo ostal na položaju. Pentagon je opisal kot leglo motenj v delovanju, podtikanj in nenehnih napak na najvišjih ravneh.

"Pod Hegsethovim vodstvom je v stavbi popoln nered. V zadnjem mesecu je v Pentagonu prišlo do popolnega zloma - in to postaja prava težava za vlado," je zapisal Ullyot, ki je prejšnji teden odstopil in Hegsethovo ekipo obtožil laganja o tem, zakaj so bili prejšnji teden odpuščeni trije visoki uradniki.

Ullyot, ki še vedno podpira Trumpa in njegovo vlado trdi, da odpuščeni uradniki medijem niso razkrili zaupnih informacij, ampak so morali oditi zaradi prepirov glede obravnavanja razkritja, da je Hegseth na aplikaciji Signal delil občutljive vojaške informacije.

Pentagon je v petek odpustil višjega svetovalca Dana Caldwella, namestnika vodje osebja ministra Darina Selnicka in vodjo osebja namestnika obrambnega ministra Colina Carrolla. Po besedah visokega predstavnika vlade bo v prihodnjih dneh položaj zapustil tudi vodja Hegsethovega osebja, ki pa bo ostal v Pentagonu, poroča Politico.

Trije odpuščeni uslužbenci so v sobotni objavi na X podprli nekatere Ullyotove trditve in dejali, da ne vedo, zakaj so bili odpuščeni. Trojica je zapisala, da jim niso povedali, zaradi česa točno so jih preiskovali, ali je preiskava še vedno aktivna in ali je sploh obstajala prava preiskava uhajanja informacij," poroča Politico.

