»Ceno plačujejo naši ljudje, ne Izrael«

Palestinski predsednik Abas pozval Hamas k izpustitvi talcev

Palestinski predsednik Mahmud Abas je danes Hamas pozval, naj izpusti talce, zajete med napadom na Izrael 7. oktobra 2023. Kot je dejal na srečanju v Ramali, Izrael namreč njihovo ujetništvo izkorišča za zločine nad Palestinci v Gazi. Palestinsko islamistično gibanje je v odzivu Abasove izjave označilo za žaljive.

Abas, ki vodi Palestinsko upravo na zasedenem Zahodnem bregu, je gibanje Hamas obtožil, da je z zajetjem talcev 7. oktobra 2023 izraelski "zločinski okupaciji" dalo izgovor za zločine v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Jaz sem tisti, ki plačuje ceno, plačujejo jo naši ljudje, ne Izrael. Moj brat, samo izročite jih," je dejal 89-letni voditelj, ki meni, da lahko gibanje s tem Palestince reši trpljenja, v katerem so se znašli. "Izročite tiste, ki jih zadržujete, in končajte to," je poudaril.

Pri Hamasu so Abasove besede označili za žaljive. "Abas vedno znova in sumljivo prelaga krivdo za zločine okupacije in njeno nenehno agresijo na naše ljudi," je dejal visoki predstavnik gibanja Basem Naim.

Abasovo gibanje Fatah od leta 2006 nima nadzora nad Gazo, kjer je oblast po volilni zmagi in spopadih s pripadniki Fataha prevzel Hamas.

Koalicija gibanj Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) s Fatahom na čelu je medtem ostala na oblasti na Zahodnem bregu, ki ga kot Palestinska uprava obvladuje skupaj z izraelskimi oblastmi, ki to območje okupirajo od leta 1967.

Odtlej v Palestini kljub določenim poskusom sprave ni bilo volitev. Fatah Hamasu očita spodkopavanje palestinske enotnosti, medtem ko Hamas PLO obtožuje kolaboracije z okupatorjem.

Palestinska uprava, ki se je odpovedala oboroženemu boju, se v času vojne v Gazi prav tako sooča z naraščajočim pritiskom s strani skrajno desne izraelske vlade, ki na Zahodnem bregu spodbuja širitev nezakonitih naselbin.

Hkrati je lokalno prebivalstvo vsakodnevno deležno nasilja izraelskih varnostnih sil in naseljencev. Hamas zadrževanje talcev opravičuje z namenom izmenjave ujetnikov z Izraelom, ki redno izvaja množične aretacije Palestincev.