»Tako Ukrajinci kot Rusi se bodo morali odpovedati nekaterim ozemljem«

Ameriški predsednik Donald Trump je med drugim pripravljen priznati polotok Krim kot rusko ozemlje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na družbenih omrežjih pozval k takojšnjem, celovitem in brezpogojnem premirju. Glede pogovorov v Londonu o Ukrajini, pa je dejal, da je hvaležen vsem, ki skušajo doseči osrednji cilj končanje pobijanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ukrajina je že večkrat povedala, da ne izključuje nobenega formata (pogovorov), ki bi lahko privedli do prekinitve ognja in na koncu do resničnega miru. Prva naloga je ustaviti ubijanje. Hvaležen sem vsem, ki so osredotočeni na ta cilj in nam pomagajo pri prizadevanjih za končanje vojne," je sporočil Zelenski glede pogovorov v Londonu, ki se jih udeležuje tudi ukrajinska delegacija.

Srečanje v Londonu sicer poteka v senci medijskih poročil o ameriškem predlogu za konec vojne, ki od Ukrajine zahteva, da se odreče zasedenim območjem. Dodatno je poročanja medijev podkrepil podpredsednik ZDA JD Vance, ki je danes ob robu obiska v Indiji zagrozil, da se bodo ZDA umaknile, če Rusija in Ukrajina ne bosta sklenili mirovnega dogovora.

Ameriški mediji so poročali, da je ameriški predsednik Donald Trump pripravljen priznati zaseden polotok Krim kot rusko ozemlje, Vance pa je danes dejal, da bi bila zamenjava zemljišč bistvenega pomena za vsak dogovor. "To pomeni, da se bodo morali tako Ukrajinci kot Rusi odpovedati nekaterim ozemljem, ki so trenutno v njihovi lasti," je dodal.

Iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona so za AFP sporočili, da bi moral po mnenju evropskih držav vsak mirovni sporazum za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo upoštevati ozemeljsko celovitost te proevropske države in njene evropske ambicije.

Podporo Ukrajini so izrazili tudi v Londonu. "Na koncu se mora Ukrajina odločiti o svoji prihodnosti. Nikoli ne bomo Ukrajini obrnili hrbta," je dejal tiskovni predstavnik britanskega premierja Keira Starmerja.