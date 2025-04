»Verjamemo, da upokojenci ne bodo nasedli stranki SDS«

Koalicijski poslanci stranki SDS očitajo zlorabo upokojencev za političen boj

Koalicijski poslanci so ob obravnavi interpelacije vlade stopili vladi v bran. Predlagateljici SDS so očitali zlorabo instituta interpelacije in izkoriščanje upokojencev za političen boj. Nanizali so ukrepe prejšnje vlade, ki so po njihovi oceni poslabšali položaj upokojencev, in ukrepe sedanje vlade, ki da ta položaj popravljajo.

Po besedah Nataše Avšič Bogovič (Svoboda) gre pri interpelaciji "za klasičen primer političnega manevra, katerega edini namen je destabilizacija vlade in zamegljevanje resničnih prioritet te države". "Upokojenci so v tej zgodbi znova postali orodje, in ne cilj," je dejala v predstavitvi stališča poslanske skupine.

Po njenem prepričanju se je treba vprašati, "kdo je odgovoren za padanje pokojnin, kdo je zamrznil usklajevanja, kdo je v krizi reševal proračun na račun upokojencev in kdo želi zdaj z interpelacijo to zgodbo potisniti v pozabo". Aktualna vlada se je zavezala izboljšati položaj starejših, povprečna starostna pokojnina je od sredine leta 2022 do danes zrasla za skoraj 16 odstotkov, je navedla poslanka. Omenila je tudi druge ukrepe, kot sta dodatek za draginjo in energetska pomoč.

Nova pokojninska reforma, ki je v javni razpravi in bo uvedena postopno, bo pravičnejša, upoštevala bo daljšo delovno dobo, odpravila neenakosti med spoloma, okrepila medgeneracijsko solidarnost in zagotavljala dolgoročno vzdržnost sistema, je poudarila. V Svobodi po njenih besedah interpelacijo ostro zavračajo.

Tudi po mnenju SD interpelacija ni bila vložena v skladu z osnovnimi nameni tega instituta. Kot je opozoril Jani Prednik (SD), je spisana na zgolj štirih straneh in utemeljena zgolj na eni domnevno sporni izjavi predsednika vlade, vložena je bila "predvsem v želji, da se politična odgovornost za slab socialni položaj večjega dela upokojencev prevali izključno na aktualno vlado in koalicijo". "Pri tem pa se volivce podcenjuje, saj naj bi pozabili na dejstvo, da so tudi odločitve preteklih vlad pomembno prispevale k današnjemu stanju," je dejal.

Spomnil je, da je pokojninski zakon iz leta 2012 močno zaostril pogoje za upokojitev, uvedel najnižje odmerne odstotke, zvišal starostne meje za upokojitev in podaljšal referenčno obdobje za izračun pokojnin, pomemben vpliv na položaj upokojencev pa je imel tudi zakon za uravnoteženje javnih financ (Zujf). Pokojninska reforma aktualne vlade pa po Prednikovih besedah na uravnotežen način naslavlja tako zagotavljanje dolgoročne finančne vzdržnosti pokojninskega sistema kot omogočanje dostojnih pokojnin.

"Popolnoma jasno je, da smo s temi razpravami in tudi z referendum, ki bo 11. maja, sedaj že resno vstopili v predvolilno tekmo, zato je treba tudi takšne interpelacije zoper vlado razumeti v luči predvolilnega boja za glasove posameznih skupin volivk in volivcev," je še dejal Prednik.

Po besedah Milana Jakopoviča (Levica) SDS interpelacijo uporablja, da "poskuša oprati svoje ime in opravičevati svoje pokojninske politike, ki so oškodovale tisoče upokojencev". Poudaril je, da sta pokojninska reforma iz leta 2012 in Zujf korenito poslabšala položaj in življenje takratnih in bodočih generacij upokojencev, sedaj pa poskuša SDS "svoje grehe oprati s polresnicami, insinuacijami in napadanjem sedanje vlade".

Navedel je, da je SDS leto po tem, ko so trdili, da reforma sploh ni potrebna, uzakonila najnižji odmerni odstotek v zgodovini našega pokojninskega sistema, pri čemer je podaljšala referenčno obdobje, ne da bi uvedla kakršnekoli druge kompenzacijske ukrepe, "kar je de facto poslabšalo status upokojencev".

V SDS sicer po Jakopovičevih besedah trdijo, da so ustavili padanje pokojnin, a pozabijo dodati, da če leto prej ne bi rušili takratnega predloga pokojninske reforme pod vodstvo ministra Ivana Svetlika, "bi se ti odmerni odstotki in višine pokojnin spremenili na bolje". Jakopovič je poudaril, da je vzorec delovanja SDS jasen, da ustvarja reze na račun upokojencev oz. nanje pristaja, ko je na oblasti, ko pa je v opoziciji, pa njihov slab položaj "izkorišča za politični boj proti vladi in jih pravzaprav zlorablja za svoj boj za oblast". "V Levici verjamemo, da jim upokojenke in upokojenci ne bodo nasedli," je dodal in tudi on naštel ukrepe, ki jih je sprejela oz. jih pripravlja aktualna vladna koalicija.

Predlagatelji interpelacije sklepov za zdaj niso predlagali, lahko pa to storijo do zaključka 14-urne razprave.