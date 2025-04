»Trump je svet vrgel s tečajev, ni pa novih, na katerega bi ga postavili nazaj«

Ekonomist Mojmir Mrak o ukrepih predsednika ZDA Donalda Trumpa

Predsednik ZDA Donald Trump je po mnenju ekonomista Mojmirja Mraka svet naredil popolnoma nepredvidljiv. "Vrgel ga je s tečajev, ni pa novih, na katerega bi ga postavili nazaj," je dejal in opozoril, da težava niso le carine. Od njih bodo imeli po besedah direktorja Inštituta za strateške rešitve Tineta Kračuna največ škode ameriški potrošniki.

Trumpovo delovanje je po navedbah profesorja na ljubljanski ekonomski fakulteti Mraka že spremenilo Ameriko. "Ne samo gospodarsko. To, kar počne, spreminja temelje ameriške demokracije, na katero je svet bolj ali manj gledal kot na vzor," je dejal. Trump je s svojim delovanjem razbil Zahod, ki ni več tako enoten. "Sedaj bo skušal v odnosu do Kitajske vzpostaviti novo, sebi podrejeno alianso," je dejal na današnjem spletnem pogovoru o posledicah in ukrepih Evrope zaradi ameriških carin, ki ga je pripravil Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Svet, ki je po drugi svetovni vojni temeljil na razmeroma jasnih pravilih igre z zelo močno vlogo mednarodnih gospodarskih organizacij, se je v drugačnega začel po njegovem spreminjati že v času finančne krize in postajal multipolaren. Svet je šel v globalizacijo, ki trenutno zastaja. Sedaj se je v gospodarstvu in med podjetji v ospredju prebilo vprašanje političnega tveganja s tem, ko je treba tehtati to, da če bom delal s tem, ne bom mogel delati z drugim, je orisal.

Kračun je spomnil na vlogo ZDA kot gospodarske velesile in zavezništva z Evropo, kar je zagotavljalo predvidljivost poslovnega okolja. Spomnil je tudi na Trumpa, ki je že kot nepremičninski poslovnež trdil, da takrat predvsem Japonska, pa tudi druge države, Ameriko samo izkoriščajo. "A to, da deluje agresivno in nepredvidljivo in s tem išče poslovne priložnosti, je lahko taktika nepremičninskega poslovneža, ne pa politika, ki vodi vodilno gospodarsko in vojaško silo na svetu," je dejal.

Amerika danes ni več zanesljiv partner, je poudaril Mrak. Trump carin ne gleda izključno kot carinski in trgovinski instrument, temveč kot proračunski vir. Z njimi bi pokril izpad, ki bi nastal za financiranje njegovih obljub, med katerimi so rast, vrnitev proizvodnje in zmanjševanje davkov. Poleg tega Trump želi, da bi dolar padel in da bi ohranil vlogo svetovne valute. To je sočasno zelo problematično. Možno je, če bi bili partnerji za to, a bili bi za le, če bi Amerika prestrukturirala svoje dolgove do tujine, je povzel Mrak.

Svet, ki gre v smer protekcionizma, je po njegovem za Evropo relativno bolj neugoden kot za Kitajsko in ZDA, saj je Evropa bistveno bolj odprta. Če želi Evropa v teh razmerah udejanjati politično strategijo, po Kračunovem mnenju potrebuje močno politično vodstvo. EU namreč ni država, je združba majhnih držav, ki za odločitve potrebuje več časa, je opozoril Mrak. Obžaloval je, da Evropa nima enotnega sveta EU za konkurenčnost oz. enega ekonomskega vodstva, ki bi jo peljal v tesnejše povezave z drugimi državami.

Mrak je opozoril, da Trump govori izključno o blagovni menjavi. Tako so storitve za Evropo lahko zelo pomemben instrument v njenih odgovorih. "A moramo se zavedati, da če bomo to naredili kot prvi korak, moramo vedeti, kaj bomo naredili v naslednjih korakih," je opozoril. Skrbi pa ga, ker bi morala Evropa medtem sočasno delati zelo velike stvari, da bi v roku nekaj let postala bistveno bolj samostojna na področju IT in na vojaškem področju.

"Če prihajamo v čas, ko se Evropa na ameriško zavezništvo ne bo več mogla zanesti, je EU pred hudo preizkušnjo. Če pogledamo preteklost, se EU na konflikte ni znala dobro odzivati," je opozoril Kračun. Obrambno-varnostna vprašanja so po Mrakovem trenutno veliko bolj pomembna kot gospodarska. "Če tega ne bomo sposobni urediti, se bomo o konkurenčnosti lahko pogovarjali mogoče vsak posebej," je dejal. Če ne bomo povečali konkurenčnosti, bo treba za obrambo poseči v del tistega, kar financiramo danes, je bil jasen.

EU bi morala po Kračunovem z ukrepi spodbujati trgovino v svojem zaledju, spodbujati gospodarsko integracijo z državami Zahodnega Balkana in z državami vzhodne Evrope, zelo bo pomembna vloga Velike Britanije. Pri sodelovanju s Kitajsko pa mora biti previdna, saj se v tem trenutku ne sme popolnoma oddaljiti od Amerike. Negotovost je po Mrakovih besedah velika, ker nihče ne ve, kakšne bodo razmere in razmerja med državami čez denimo dve leti.

Slovenski dobavitelji avtomobilski industriji imajo sedaj po Kračunovih besedah ogromno naročil nemških družb, ki želijo v naslednjih treh mesecih čim več izvoziti v ZDA. "S tem se že ustvarja neko ekonomsko neravnovesje, kjer se bodo ustvarile zaloge, ki bodo v prihodnje motile dobavne poti," je povzel. Podjetja pa so pred izzivom, kako zadostiti povpraševanju na eni strani, na drugi strani pa je njihov prihodnji položaj zelo negotov. Zato jim svetuje spremljanje razmer in uporabo ustreznih instrumentov zavarovanja.