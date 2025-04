Kako je Hitlerjev osebni fotograf tudi sam postal propagandist

Izšla je prva obsežna biografija Heinricha Hoffmanna

Zakulisje Hitlerjevega življenja

© Heinrich Hoffmann

Izšla je prva obsežna biografija Heinricha Hoffmanna, ki je veljal za osebnega fotografa Adolfa Hitlerja. V knjigi je predstavljeno, kako je mojster te umetnosti upodabljal diktatorja in tudi sam postal propagandist, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Avtor knjige je zgodovinar Sebastian Peters.

Avtor se je pri knjigi oprl na ogromen Hoffmannov fotoarhiv, ki vsebuje približno pol milijona posnetkov, vendar niso vsi ohranjeni. Zgodovinar je ovrednotil tudi številne pisne vire, med njimi fotografovo avtobiografijo, ki pa je po pisanju dpa precej nezanesljiva.

Nastal je portret verjetno najvplivnejšega fotografa nacističnega obdobja. Že od samega začetka prepričan nacionalsocialist je Hitlerja tesno spremljal in portretiral že od zgodnjih dvajsetih let 20. stoletja. Hoffmann, v čigar fotografskem studiu je Hitler spoznal svoje dekle Evo Braun, je kasneje postal del diktatorjevega najožjega kroga.

Dovoljeno mu je bilo fotografirati Hitlerja kot prijaznega zasebnega državljana, kot ga je prikazal v knjigi Hitler, kot ga nihče ne pozna, portretiral pa ga je tudi kot odstavljenega voditelja. Tudi v njegovem bunkerju ni odložil fotoaparata.

Kot piše dpa, je bil Hoffmann (1885-1957) propagandist in dobičkar, ki je svoje podjetje razširil v tovarno fotografij in zelo obogatel. Po vojni se je, tako kot mnoge druge vidne nacistične osebnosti, izkazal za zagledanega v preteklost. A v nasprotju s filmsko ustvarjalko Leni Riefenstahl in njeno nacistično propagandno umetnostjo je bil kasneje večinoma pozabljen.

