Luka Mesec / »V tej državi ne bo bolje, dokler se ne bomo začeli drugače pogovarjati med sabo«

Minister za delo Luka Mesec pravi, da razume paniko opozicije

Podpredsednik vlade Luka Mesec je po interpelaciji vlade ocenil, da je bil njen edini smisel presekati mandat vlade, čemur je sledil tudi predlagani sklep. Ta je bil z razlogom "gladko zavrnjen", saj po treh letih dela v DZ prihajajo zadeve, ki jih je vladna koalicija obljubljala. S tem rezultatom pa bodo lahko šli tudi na volitve, je prepričan.

Predlagateljica že druge interpelacije vlade Roberta Goloba, opozicijska SDS, je po dobrih 14 urah razprave v DZ predlagala, naj DZ sprejme sklep, v katerem predlaga vladi, naj predčasno zaključi mandat. Poslanci so predlagani sklep zavrnili s 43 glasovi proti in 30 glasovi za.

Minister za delo in podpredsednik vlade Mesec je v izjavi po razpravi dejal, da predlagatelje interpelacije dovolj dobro poznajo, da so vedeli, da bodo "pet pred dvanajsto" predlagali tovrsten sklep, "upajoč, da bo večina poslancev do takrat že obupala in odšla spat".

"Razumem paniko opozicije, da bi radi mandat vlade končali, preden so te stvari realizirane. Ker potem bi lahko rekli, da gre vlada na volitve brez rezultata. Ampak ta rezultat bo in ta rezultat bo v naslednjih mesecih, ker smo tri leta delali na tem."



Luka Mesec,

minister za delo

A je bil sklep gladko zavrnjen, za kar po njegovih besedah obstajajo razlogi. Mesec je tako ocenil, da je razprava predlagateljev interpelacije temeljila na neresničnih ali le delno resničnih argumentih. Mrtvega teka države, ki so ga očitali vladni koaliciji, ne vidi, temveč nasprotno izpostavlja, da po treh letih dela v DZ pošiljajo reforme, ki so jih obljubljali.

Po njegovih napovedih bo maja na klopeh DZ med drugim pokojninska reforma, zakon o urejanju trga dela, zakonske rešitve, ki bodo izboljšale situacijo v jugovzhodni Sloveniji in med romsko populacijo ter zakona, ki bosta zagotovila sredstva za investicijski cikel javne stanovanjske gradnje.

"Slišali smo polno obtožb, zelo malo resnice je bilo izrečene in moj apel poslancem danes je bil predvsem, da v tej državi ne bo bolje, dokler se ne bomo začeli drugače pogovarjati med sabo, dokler se ne bomo začeli poslušati, dokler ne bomo zmožni nasprotnikom tudi kaj priznati."



Luka Mesec,

minister za delo

"Razumem paniko opozicije, da bi radi mandat vlade končali, preden so te stvari realizirane. Ker potem bi lahko rekli, da gre vlada na volitve brez rezultata. Ampak ta rezultat bo in ta rezultat bo v naslednjih mesecih, ker smo tri leta delali na tem," je komentiral Mesec.

Ob koncu celodnevne razprave med poslanci pa je še izpostavil, da ga žalosti drastično padanje politične kulture v Sloveniji. "Slišali smo polno obtožb, zelo malo resnice je bilo izrečene in moj apel poslancem danes je bil predvsem, da v tej državi ne bo bolje, dokler se ne bomo začeli drugače pogovarjati med sabo, dokler se ne bomo začeli poslušati, dokler ne bomo zmožni nasprotnikom tudi kaj priznati," je še sklenil Mesec.

Poslanci največje opozicijske stranke so drugo interpelacijo Golobove vlade vložili zaradi premierjeve izjave, da je vlada pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše leta 2012 ob izpeljavi tedanje pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za skoraj 20 odstotkov. Iz tega po Golobovih besedah izhaja problem zdajšnjih upokojencev, saj jim je takratna vlada v resnici poslabšala položaj. V SDS premierju očitajo namerno in zavestno širjenje laži.

To je sicer že deseta interpelacija v aktualnem mandatu in druga zoper celotno vlado. Po prvi sklepov niso predlagali.