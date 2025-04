Koliko življenj so rešila cepiva v zadnjih 50 letih?

Združeni narodi (ZN) ob svetovnem tednu cepljenja svarijo pred zmanjševanjem sredstev

Unicef, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in mednarodno zavezništvo za cepiva Gavi ob svetovnem tednu cepljenja svarijo, da so prizadevanja za cepljenje vse bolj ogrožena, zaradi česar beležijo večje število izbruhov nalezljivih bolezni. Prizadevanja so ogrožena zaradi humanitarnih kriz, širjenja napačnih informacij in zmanjševanja sredstev.

"Cepiva so v zadnjih petdesetih letih rešila več kot 150 milijonov življenj," je sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Posvaril je, da lahko zmanjšanje sredstev za zdravstvo ogrozi te dosežke.

Po svetu že beležijo porast števila izbruhov bolezni, kot so ošpice in rumena mrzlica, ki bi jih sicer bilo mogoče preprečiti s cepljenjem. Obstaja tudi nevarnost, da se ponovno razširijo bolezni, kot je davica, ki so ponekod že skorajda izkoreninjene, so danes sporočili iz Unicefa Slovenija.

Posebej nevarni so ponovni izbruhi ošpic, ki so v porastu od leta 2021. V zadnjem letu so zaradi zmanjšanega obsega cepljenja proti tej bolezni o primerih poročali iz 138 držav, od tega je 61 držav doživelo obsežnejše izbruhe.

Povečalo pa se je tudi število primerov meningitisa v Afriki. Samo v prvih treh mesecih letošnjega leta so v 22 državah prijavili več kot 5500 sumov na bolezen in skoraj 300 smrtnih primerov. Lani so v 24 državah zabeležili 26.000 primerov te bolezni in skoraj 1400 smrtnih primerov. Na območju Afrike pa narašča tudi število primerov rumene mrzlice.

Skoraj polovico od 108 državnih uradov v okviru WHO se sooča z zmernimi do hudimi motnjami pri kampanjah cepljenja, rutinskem cepljenju in dostopu do zalog cepiv zaradi zmanjšanja števila sredstev mednarodne pomoči.

Povečalo se je tudi število otrok, ki niso bili cepljeni. Leta 2023 naj bi 14,5 milijona otrok zamudilo vse redne odmerke cepiva. Večinoma gre za otroke, ki živijo v državah, ki se spopadajo s konflikti ali nestabilnostmi.

"Globalna kriza financiranja humanitarnega sektorja močno omejuje našo sposobnost cepljenja več kot 15 milijonov ranljivih otrok proti ošpicam, v državah s konflikti in nestabilnostmi," je povedala izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell.

Cepiva pred 14 boleznimi vsako leto rešijo skoraj 4,2 milijona življenj, skoraj polovico teh v Afriki. Unicef, WHO in Gavi zato pozivajo k okrepitvi podpore cepljenju. Nujne so trajne naložbe v cepiva in programe cepljenja. Države še pozivajo, naj spoštujejo svoje zaveze v okviru agende za cepljenje do leta 2030.