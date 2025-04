V Sloveniji je skoraj polovica mladih zaposlenih zgolj za določen čas

Dostojno delo za mlade je glavni temelj družbene vključenosti, osebnega razvoja in trajnostne prihodnosti

Mladi v Sloveniji se vse bolj zavedajo težke situacije, zato se tudi aktivno udeležujejo takšnih in drugačnih protestov. Med največje probleme sodijo prekarne zaposlitve in visoke najemnine.

© Borut Krajnc

Dostojno delo za mlade je glavni temelj družbene vključenosti, osebnega razvoja in trajnostne prihodnosti, so pred praznikom dela poudarili izvajalci projekta DD - dostojno delo. Po njihovih navedbah je v Sloveniji skoraj polovica mladih zaposlenih za določen čas, izzivi pa se kažejo tudi pri prehodu iz izobraževanja na trg dela.

Po podatkih Evropske federacije sindikatov je skoraj polovica mladih v Sloveniji zaposlenih za določen čas, po podatkih Eurostata pa 6,7 odstotka mladih med 15 in 29 letom ni zaposlenih in se ne izobražujejo ali usposabljajo, so danes sporočili izvajalci projekta.

"Eden ključnih razlogov za te težave je pomanjkanje praktičnih izkušenj in veščin, ki jih formalni izobraževalni sistem pogosto ne nudi. Tu vstopa mladinsko delo kot pomemben dejavnik pri pridobivanju teh kompetenc," so zapisali.

"Eden ključnih razlogov za te težave je pomanjkanje praktičnih izkušenj in veščin, ki jih formalni izobraževalni sistem pogosto ne nudi. Tu vstopa mladinsko delo kot pomemben dejavnik pri pridobivanju teh kompetenc."



DD - dostojno delo

S projektom želijo poudariti, da mora biti cilj vseh prizadevanj mladih in preostale družbe več kot samo zaposlitev: "Gre za zaposlitev, ki je stabilna, pravično plačana, varna in spodbudna za razvoj."

Mladinsko delo mladim po njihovih besedah nudi prostor za sodelovanje, solidarnost in razvoj samozavesti, hkrati pa jih informira o pravicah na trgu dela, da bodo bolj ozaveščeni in pripravljeni aktivno soustvarjati svojo dostojno prihodnost.

Ključno vlogo pri tem igrajo mladinski delavci, ki mlade ozaveščajo o njihovih pravicah na trgu dela, pasteh prekarnih zaposlitev ter jih spodbujajo k aktivnemu udejstvovanju in jim pomagajo razumeti pomen dostojnega dela, so dodali.

Konzorcijski partnerji projekta so zavod Nefiks kot vodilni partner, zavod Mladinska mreža MaMa, Socialna akademija, Zavod PIP in Inštitut za mladinsko politiko.