»Netanjahu Trumpu narekuje, kaj lahko in česa ne sme storiti«

Ali Izrael Washingtonu res narekuje politiko do Irana?

V Teheranu so danes izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja obtožili, da administraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa narekuje politiko v jedrskih pogajanjih z islamsko republiko, potem ko je Netanjahu v nedeljo pozval k popolni razgradnji iranskega jedrskega programa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Presenetljivo je, kako predrzno Netanjahu zdaj narekuje, kaj predsednik Trump lahko in česa ne sme storiti v svoji diplomaciji z Iranom," je na družbenem omrežju X zapisal iranski zunanji minister Abas Aragči.

S tem se je odzval na besede izraelskega premierja, ki je v nedeljo pozval k popolni razgradnji iranskega jedrskega programa. Obenem je vztrajal, da bi moral vsakršen dogovor s Teheranom nasloviti tudi iranski program balističnih raket.

Pred tem je v soboto v Omanu potekal tretji krog jedrskih pogajanj med Iranom in ZDA. Po pogovorih je iransko zunanje ministrstvu sporočilo, da niso govorili o obrambnih in raketnih zmogljivostih islamske republike. Naslednje srečanje na visoki ravni bo predvidoma v soboto.

Kljub pogovorom so ZDA minuli teden uvedle sankcije proti poslovni mreži vplivnega iranskega trgovca z utekočinjenim plinom. V Teheranu so bili do poteze kritični, češ da gre za ukrep, ki je v nasprotju z ameriško zahtevo po dialogu.

Trump, pod vodstvom katerega so ZDA leta 2018 enostransko odstopile od prvega jedrskega sporazuma z Iranom, je sicer v primeru neuspešnih pogajanj Iranu zagrozil tudi z vojaškim posredovanjem.