Rusija / »Pogajanja z Ukrajino se lahko začnejo brez kakršnih koli predpogojev«

Moskva ponovila pripravljenost na pogovore z Ukrajino

Moskva je danes sporočila, da je še vedno pripravljena na mirovne pogovore z Ukrajino, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dvema dnevoma podvomil v pripravljenost ruskega predsednika Vladimirja Putina, da konča več kot tri leta trajajoči konflikt. Pogovore so pripravljeni začeti brez predpogojev, so sporočili v Kremlju.

"Ruska stran je že večkrat potrdila svojo pripravljenost, potrdil jo je predsednik, da se z Ukrajino začnejo pogajanja brez kakršnih koli predpogojev," je za rusko tiskovno agencijo Tass povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Trump pritiska tako na Moskvo kot Kijev in si želi čimprejšnjega dogovora, v zadnjem času pa so iz Washingtona prišli namigi, da se njihova potrpežljivost izteka. V soboto je Putinu zagrozil z novimi sankcijami in podvomil, da si želi končati vojno.

Dmitrij Peskov,

tiskovni predstavnik Kremlja

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je danes kot pogoj za kakršna koli pogajanja s Kijevom postavil mednarodno priznanje polotoka Krim in štirih ukrajinskih regij, ki si jih je priključila Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mednarodno priznanje ruske priključitve Krima, Sevastopola, Doneške ljudske republike, Luganske ljudske republike, hersonske regije in zaporoške regije je nujno," je Lavrov dejal za brazilski medij O Globo.

Rusija si je leta 2014 priključila Krim, septembra 2022 pa še štiri ukrajinske regije Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje.

Trump je v nedeljo dejal, da se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravljen odpovedati Krimu v okviru dogovora o prekinitvi ognja. Putina je ob tem pozval, naj konča napade in podpiše dogovor.