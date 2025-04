»Vse sosede Slovenije so bivše fašistične države«

IZJAVA DNEVA

"Svet je postal nepredvidljiv in nevaren, še posebej za majhne države. Ekspanzionizem Trumpove Amerike je samo nadaljevanje ozemeljskih pretenzij Vladimirja Putina, Benjamina Netanjahuja, Xi Jinpinga. In tudi v Evropski uniji so države, ki niso opustile teritorialnih teženj."

"Slovenija, obdana s štirimi državami, večjimi in močnejšimi od nje, je ranljiva. Vse njene sosede, Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška, so bivše fašistične države, tri so v preteklosti že okupirale tukajšnje ozemlje."

"Politika Putina, Trumpa, Xi Jinpinga, Erdoğana, Orbána temelji na 'vrednotah' in političnih instrumentih, pogosto identičnih s tistimi iz fašizma: nacionalizem, rušenje pravne države in demokracije, rasizem in nasilje, množično gibanje in propaganda. Potreben je oster, kritičen pogled, potrebno je fašizmu reči fašizem."

(Novinarka Saša Vidmajer o tem, da je svet postal nepredvidljiv in nevaren, še posebej za majhne države; v kolumni za Delovo Sobotno prilogo)