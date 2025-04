Največje povečanje vojaških izdatkov od konca hladne vojne

Svetovni vojaški izdatki so se lani deseto leto zapored povečali. Znašali so okoli 2,38 bilijona evrov.

Svetovni vojaški izdatki so se lani deseto leto zapored povečali. Znašali so 2,72 bilijona dolarjev (okoli 2,38 bilijona evrov), kar je 9,4 odstotka več kot leta 2023 in največji enoletni porast najmanj od konca hladne vojne leta 1991, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Stockholmski mednarodni inštitut za mirovne raziskave (Sipri).

V času povečanih geopolitičnih napetosti so se vojaški izdatki povečali v vseh regijah, posebej hitro pa rastejo v Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Pet držav z najvišjimi izdatki - ZDA, Kitajska, Rusija, Nemčija in Indija - je za svoje vojske skupno porabilo 1,63 bilijona dolarjev, kar je 60 odstotkov vseh svetovnih izdatkov, piše na spletni strani inštituta, sicer vodilnega think tanka na področju varnosti.

Več kot sto držav je lani povečalo vojaške izdatke, je izpostavil raziskovalec Siprija Xiao Liang. "Ker vlade vse bolj dajejo prednost vojaški varnosti, pogosto na račun drugih proračunskih področij, bi lahko imeli gospodarski in družbeni kompromisi pomembne posledice za družbe v prihodnjih letih," je opozoril.

"Ker vlade vse bolj dajejo prednost vojaški varnosti, pogosto na račun drugih proračunskih področij, bi lahko imeli gospodarski in družbeni kompromisi pomembne posledice za družbe v prihodnjih letih."



Xiao Liang,

Stockholmski mednarodni inštitut za mirovne raziskave

Vojna v Ukrajini in dvomi v zavezanost ZDA Natu so privedli do porasta vojaških izdatkov v Evropi (vključno z Rusijo) za 17 odstotkov na 693 milijard dolarjev. S tem so evropski vojaški izdatki presegli raven s konca hladne vojne. Povečale so jih vse evropske države z izjemo Malte.

Ruski vojaški izdatki so po ocenah dosegli 149 milijard dolarjev, kar je 38 odstotkov več kot leta 2023 in dvakrat več kot leta 2015. To predstavlja 7,1 odstotka ruskega bruto domačega proizvoda (BDP) in 19 odstotkov vseh državnih izdatkov.

Vojaški izdatki Ukrajine so narasli za 2,9 odstotka na 64,7 milijarde dolarjev, kar predstavlja 43 odstotkov ruskih izdatkov. S 34 odstotki BDP za vojsko je bila sicer Ukrajina lani najbolj obremenjena država na svetu.

V poročilu je izpostavljeno, da Ukrajina trenutno vse svoje prihodke od davkov nameni za vojsko in da bo v tako omejenem fiskalnem prostoru težko nadaljevala s povečevanjem vojaških izdatkov.

Poročilo še kaže, da je prvič od združitve Nemčija postala največja porabnica Zahodne Evrope zahvaljujoč sto milijard dolarjev vrednemu obrambnemu skladu. V njem piše tudi, da zadnji ukrepi, ki so jih sprejele Nemčija in mnoge druge evropske države, kažejo, da je Evropa vstopila v obdobje visokih in naraščajočih vojaških izdatkov, ki se bo v bližnji prihodnosti verjetno nadaljevalo.

Vojaški izdatki ZDA so se medtem povečali za 5,7 odstotka na 997 milijard dolarjev, kar je 66 odstotkov izdatkov vseh članic Nata in 37 odstotkov svetovnih vojaških izdatkov v lanskem letu.