Putin napovedal tridnevno prekinitev ognja

Prekinitev ognja bo sovpadala s praznovanjem dneva zmage nad nacistično Nemčijo in konca druge svetovne vojne v Moskvi

Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal tridnevno prekinitev ognja v Ukrajini med 8. in 10. majem, je danes sporočil Kremelj. Prekinitev ognja bo sovpadala s praznovanjem dneva zmage nad nacistično Nemčijo in konca druge svetovne vojne v Moskvi. V Kijevu pozivajo k najmanj 30-dnevni prekinitvi ognja, ki da bi moralo nastopiti takoj.

Prekinitev ognja, ki jo je enostransko razglasila Moskva, sovpada z 80. obletnico zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo, ki jo v Rusiji obeležujejo 9. maja.

"V tem obdobju bodo vse sovražnosti prenehale," so sporočili iz Kremlja in dodali, da je Putin odločitev sprejel iz "humanitarnih razlogov", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Rusija meni, da bi morala ukrajinska stran slediti temu zgledu. V primeru kršitev premirja s strani ukrajinske strani se bodo ruske oborožene sile ustrezno in učinkovito odzvale," so še sporočili v Kremlju.

V Kijevu pozivajo k najmanj 30-dnevni prekinitvi ognja, ki da bi moralo nastopiti takoj.

Putin je prekinitev ognja odredil potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi podvomil v njegovo pripravljenost, da konča več kot tri leta trajajoči konflikt v Ukrajini, in Rusiji zagrozil z novimi sankcijami.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes že pred Putinovo napovedjo povedal, da je Moskva pripravljena začeti mirovne pogovore z Ukrajino brez predpogojev. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je kot pogoj za kakršna koli pogajanja s Kijevom postavil mednarodno priznanje ruske suverenosti nad polotokom Krim in štirimi ukrajinskimi regijami, ki si jih je priključila Moskva.

Kijev pa je ruske oblasti danes pozval, naj takoj sprejme celovito premirje za najmanj 30 dni. "Če si Rusija resnično želi miru, mora takoj ustaviti napade. Zakaj bi čakala do 8. maja?" je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Dodal je, da je Ukrajina pripravljena podpreti trajno in celovito premirje "za vsaj 30 dni".

V Washingtonu so medtem poudarili, da si Trump želi trajno in ne začasno premirje, kar po mnenju francoske tiskovne agencije AFP kaže, da ameriški predsednik predloga Moskve ni ocenil kot zadovoljivega.

"Vse bolj je razočaran nad voditeljema obeh držav," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Trump pritiska tako na Moskvo kot Kijev in si želi čimprejšnjega dogovora, v zadnjem času pa so iz Washingtona prišli namigi, da so se ZDA pripravljene umakniti iz vloge posrednika, če ne bo napredka v pogovorih o koncu vojne.

