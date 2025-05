Film tedna / Stroj za prikazovanje duhov, ljudi po njihovi smrti

Mrtvaški prt je filmska refleksija človekovega odnosa do mrtvih

V Kinodvoru bo 7. maja ob 20.30 premiera filma Mrtvaški prt. Filmsko refleksijo človekovega odnosa do mrtvih, je režiser David Cronenberg posnel po tem, ko je izgubil svojo ženo.

Karsh je pravkar dopolnil petdeset let. Uspešen poslovnež je znan po ekscentričnem značaju, ki usmerja njegove poslovne odločitve. Nikoli ni prebolel smrti svoje žene, kar ga je motiviralo k ustanovitvi podjetja GraveTech, ki strankam ponuja revolucionarno in kontroverzno storitev. Inovativna tehnologija svojcem omogoča opazovanje razgradnje človeškega telesa tudi po tem, ko umrlega pokopljejo. Neke noči neznanci oskrunijo vrsto grobov, vključno s tistim, v katerem je pokopana Karsheva žena. Karsh je odločen, da bo storilcu stopil na prste.

"Scenarij sem pisal, ko sem žaloval za ženo, ki je umrla pred sedmimi leti. Zato ni šlo le za nekakšno tehnično vajo, ampak za čustveno, osebno raziskovanje. Resnično sem želel izvedeti, kaj se je po pokopu zgodilo z mojo ženo, saj nisem bil pripravljen ostati sam. Zdelo se mi je, da na samoto tudi ona ni bila pripravljena. Pomislil sem, no, morda obstaja način, da umrlega svojca z uporabo tehnologije vsaj čustveno objamemo," je zapisal režiser.

"Mrtvaški prti, ki jih izumi moj glavni lik, so na neki način filmske naprave. Ustvarjajo lastni film, posmrtni film, film razkroja. Teme se nisem lotil neposredno, a sem vseeno želel predstaviti vidike filma grobov, filma pokopališč. Karsh se zaveda, da njegov izum temelji na tehnologiji, ki je podobna filmski, in da lahko ustvari bogate in kompleksne podobe. To se mi zdi zelo zanimivo, saj filme pogosto gledam zato, da bi videl mrtve ljudi. Želim jih ponovno videti, jih slišati. Lahko bi rekli, da je film nekakšen stroj za prikazovanje duhov, ljudi po njihovi smrti. Film je neke vrste pokopališče."



David Cronenberg,

režiser

