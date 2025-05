»Zgodovinarji bodo pri proučevanju pandemije covida-19 imeli težko delo«

IZJAVA DNEVA

"S pandemijo covida-19 se je začel svet zavedati obstoja velikih bolezni, da pandemije niso le stvar preteklosti, ampak se dogajajo nam, tu in zdaj živečim. Izkušnje, ki smo jih pridobili v tej pandemiji, bi se morale odražati v bolj domišljenih, predvsem smiselnih preventivnih ukrepih in v sami organizaciji življenja v državi v času takšnih katastrof. Nacionalno pomembno mora postati vprašanje, kako se upravlja država v času kriz, da bi se s tem preprečilo izrabljanje krize za druge namene in da bi se ukrepalo izključno v dobro prebivalstva."

"Kot zgodovinarki in hkrati udeleženki v pandemiji pa se mi trenutno zdi, mogoče nekoliko teatralno rečeno, da sveta, kot smo ga poznali, v marsikaterem pogledu ni več. Pa ne le zaradi pandemije, tudi zaradi vsega, kar je potem sledilo in se še dogaja. Rečem lahko le to, da bodo zgodovinarji pri proučevanju pandemije covida-19 imeli težko delo, ko bodo poskušali razumeti to obdobje, naenkrat se je prepletlo veliko sprememb."

(Zgodovinarka dr. Katarina Keber, ki v okviru socialne zgodovine medicine proučuje tudi zgodovino epidemij in njihove posledice, o tem, kako je in bo naš svet spremenila epidemija covida-19; v intervjuju za podkast Pet let pozneje na MMC RTV Slovenija)

Tudi v Sloveniji so bili v času pandemije covida-19 vsi odloki (tretje) Janševe vlade v povezavi z omejevanjem gibanja neustavni.

