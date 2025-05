Freak off / P. Diddyju v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor

Začenja se sodni proces proti Seanu P. Diddiyju Combsu, ki je v petih točkah obtožen hudodelskega združevanja in spolne trgovine

Na newyorškem zveznem sodišču na Manhattnu se danes z izbiro porote začenja sodni proces proti glasbeniku Seanu Diddiyju Combsu, ki je v petih točkah obtožen hudodelskega združevanja in spolne trgovine. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor, poročajo ameriški mediji.

Agenti ameriškega ministrstva za domovinsko varnost so Combsa ga aretirali lani septembra in od tedaj je v priporu v Brooklynu, saj mu je sodišče zavrnilo izpustitev po plačilu varščine zaradi morebitnih poskusov vplivanja na priče. Glasbenik se je doslej izrekel za nedolžnega in v začetku meseca na sodišču tudi uradno zavrnil ponudbo tožilstva za priznanje krivde v zameno za nižjo kazen.

Zvezni pregon izvira iz obtožbe nekdanjega glasbenikovega dekleta, glasbenice Casandre Cassie Ventura Fine, da jo je več let spolno napadal in pretepal. Ameriški CNN je objavil posnetek varnostne kamere, na katerem Combs leta 2016 pretepa in vleče za lase Cassie, ki pa se je po vložitvi tožbe zaradi nasilja novembra leta 2023 s Combsom poravnala.

S podobnimi obtožbami se je na to pojavilo več žensk. Obtožnica proti 55-letniku se nanaša na njegove zabave znane kot "freak off", kjer naj bi Combs silili ženske v uživanje mamil in spolne odnose.

"Combs se je zanašal na zaposlene, omamna sredstva in vpliv njegovega poslovnega imperija in ustvaril kriminalno podjetje, katerega člani in sodelavci so se med drugim ukvarjali s trgovino s spolnimi storitvami, prisilnim delom, ugrabitvami, požigi, podkupovanjem in oviranjem pravosodja," vsebino obtožnice povzema ameriški časopis USA Today.

Combsa brani pet uglednih odvetnikov, ki so skušali premakniti začetek sojenja za dva meseca, a jim sodnik Arun Subramanian 18. aprila ni ugodil, ker je sklenil, da so imeli dovolj časa za pripravo obrambe. Za izbiro porote je predviden teden dni, uvodna nagovora tožilstva in obrambe pa sta zaenkrat predvidena za 12. maj. Celoten proces naj bi trajal dva meseca in pol

Sodnik je tožilcem dovolil, da na sojenju prikažejo video posnetek pretepanja Cassie, kar so odvetniki želeli izločiti. Trdijo, da je Combs nedolžen, saj naj bi pri zabavah šlo za spolne odnose s privoljenjem žensk, ki sedaj govorijo o zlorabah. Šlo naj bi za nekdanja Combsova dekleta, ki so se zabav udeleževala prostovoljno, trdijo odvetniki.

Tožilstvo namerava na klopi za priče zaslišati štiri domnevne žrtve zlorab, med katerimi naj bi bila tudi Cassie, je poročal USA Today.

Sean John Combs se je rodil 4. novembra 1969 v Harlemu in je leta 1990 kot pripravnik vstopil v glasbeno industrijo pri založbi Uptown Records, kjer je sčasoma postal vodja oddelka za nove glasbenike. Leta 1991 je sodeloval pri promociji košarkarske tekme in koncerta zvezdnikov na newyorškem City Collegeu, ko je v stampedu umrlo devet ljudi. Na dogodku je bilo več tisoč ljudi več, kot je bilo dovoljeno. Sledila je vrsta tožb. Combs je bil obtožen, da je najel neustrezno varnostno službo.

Potem, ko je izgubil službo, je ustanovil lastno založbo Bad Boy Records in sledila je njegova uspešna glasbena kariera, med katero je med drugim osvojil glasbeno nagrado grammy. Podal se je tudi v Hollywood in se pojavljal v resničnostnih šovih. V javnosti je odmevala tudi njegova zveza z Jennifer Lopez.

Leta 1999 je bil obtožen, da je v nočni klub na Manhattnu prinesel pištolo in potem skušal podkupiti svojega šoferja, da prevzame odgovornost. V streljanju so bile ranjene tri osebe, Combsa pa so na koncu oprostili. Za napad je bil obsojen njegov takratni varovanec Shyne, ki je v zaporu odsedel približno osem let. Istega leta so Combsa aretiran zaradi obtožbe, da je v New Yorku pretepel direktorja založbe. Combs je priznal krivdo zaradi nadlegovanja ter napoten na tečaj obvladovanja jeze.

Combs, znan tudi kot Diddy in Puff Daddy, velja za ključno osebnost pri svetovnem vzponu hip-hopa ob koncu 20. stoletja. Pripomogel je k nastanku številnih glasbenih zvezd rapa in R&B glasbe, kot so Notorious. B.I.G. in Mary J. Blige.

