»Izbira papeža bo imela dolgoročne posledice«

IZJAVA DNEVA

"Izbira papeža bo imela dolgoročne geopolitične posledice. Nekoč so katoliški cesarji imeli celo pravico veta. Zadnjič se je to zgodilo leta 1903, ko je Franc Jožef iz igre izločil favorita, kardinala Mariana Rampolla, ki naj bi bil preveč naklonjen laični Franciji."

"Spopad bo potekal na več ravneh. Soočali se bodo konservativci in progresisti, pastirji in teologi, pripadniki rimske kurije, kardinali, ki prihajajo z globalnega juga, in vatikanski diplomati. Zbrati morajo absolutističnega monarha, ki vlada po svoj volji. V resnici pa papež lahko naredi le tisto, ker mu kurija omogoča. Premakne le nekaj, ne pa vsega. "

"Cerkev ima neverjetno sposobnost brati čas in izbirati papeže, ki pišejo zgodovino. Janez Pavel II. je pomagal zrušiti berlinski zid. Frančišek nam je razlagal, da je planet velik in raznolik. Novi papež pa nam bo sporočil, ali bo pot, po kateri bomo hodili, tista, ki jo zdaj tlakujejo Donald Trump in njegovi privrženci. Na odgovor ne bo treba čakati dolgo."

(Zgodovinar in novinar Stefano Lusa o izbiri novega papeža; v kolumni za Dnevnik)