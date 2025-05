Urška Klakočar Zupančič / »Končana je bila najbolj strahotna morija v človeški zgodovini«

Predsednica Državnega zbora (DZ) ob obletnici konca 2. svetovne vojne pozvala k miru in blaginji

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič

© Matija Sušnik / DZ

Predsednica Državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič je ob 80. obletnici konca II. svetovne vojne danes opozorila, da se Evropa in svet trenutno soočata s težjimi izzivi kot kadarkoli prej. V svoji poslanici je zato pozvala k miru, varnosti in blaginji kot ključnim vrednotam.

Spomnila je, da danes mineva 80 let od kapitulacije nacistične Nemčije in konca druge svetovne vojne v Evropi. "Končana je bila najbolj strahotna morija v človeški zgodovini," je poudarila.

"Osem desetletij po koncu druge svetovne vojne se Evropa in svet soočata s težjimi izzivi kot kadarkoli prej."



Urška Klakočar Zupančič,

predsednica Državnega zbora (DZ)

"Osem desetletij po koncu druge svetovne vojne se Evropa in svet soočata s težjimi izzivi kot kadarkoli prej," je opozorila Klakočar Zupančič. Pojasnila je, da svet drvi v novo oboroževalno tekmo, vrstijo se konflikti in ozemeljske zahteve do drugih suverenih držav, v naši bližini divjajo vojne, znova smo priča tudi genocidnim dejanjem, vpliv skrajnih političnih skupin pa se krepi.

"Zdi se, da odločevalci v številnih državah nimajo zgodovinskega spomina in pozabljajo, da je primarna naloga vseh, ki smo dobili zaupanje državljank in državljanov, skrb za blaginjo čim večjega števila ljudi," je predsednica DZ zapisala v poslanici.

Ob tem je poudarila, da vojne prinašajo trpljenje in žrtve, koristi pa imajo zgolj vojni dobičkarji. "Le v miru lahko poskrbimo za varnost in blaginjo ljudi. Zato naj bodo mir, varnost in blaginja ključne vrednote, ki se jih še posebej zavedamo in jih izpostavljamo ob obeleževanju 80-letnice konca druge svetovne vojne," je pozvala Klakočar Zupančič. Ob tem se je zavzela, da bi Evropa ostala enotna pri zagotavljanju miru, gospodarskega razvoja in blaginje za vse državljane.