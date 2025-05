»Izjemno nizka volilna udeležba kaže, da referenduma ljudje niso vzeli za svojega«

KOMENTAR DNEVA

"Glede referenduma lahko rečem, da izjemno nizka volilna udeležba kaže, da referenduma ljudje niso vzeli za svojega. Torej se jim ni zdel legitimen referendum. Ker je tako nizek rezultat, kaže absolutno na to, da je škodljiva kampanja, škodljiva za kulturo. SDS, ki je manipulirala, dajala ven lažne informacije in je bila žaljiva do umetnikov in umetnic, ni padla na plodna tla. Ravno v teh dneh se vedno spominjamo kulture, omenjamo umetnike, kakšen pomen je za naš narod, tule pa se je zgodila popolna manipulacija in napad na umetnice in umetnike. Tako da absolutno mislim, da to ni pokazatelj, kar so si želeli, torej mobilizirati ljudi proti vladi."

"To ni bil referendum o zakonu, ki smo ga pripravili na ministrstvu za kulturo. Mi smo pripravili tehničen zakon. Zakon, ki že velja iz leta 1974 in očitno velja tudi sedaj, ker naš zakon ni dobil podpore. Ponavljam, velja, kot je veljal, preden smo mi ta zakon pripravili. Pripravili smo ga na mnenje računskega sodišča in drugih državnih organov. Ta referendum je bil sklican z namenom diskreditacije vlade, Levice, kulture in umetnosti, z namenom preštevanja desnih volivcev z davkoplačevalskim denarjem. 6,7 milijona evrov je šlo za to, da sta SDS in NSi zmobilizirala svoje volivce in se preštela. Takšni referendumi ne bi smeli biti in v Levici smo tudi proti manipulacijam, ki so se že dogajale v času zbiranja podpisov. Vložili smo kazensko ovadbo proti stranki SDS, vložila jo je tudi umetnica Maja Smrekar. Želela bi tudi sporočiti nekaj vsem, ki delujejo na področju kulture in umetnosti in to je, da vas nihče nima pravice na ta način poniževati in diskreditirati, kot vas je desnica in stranka SDS v tej kampanji. Vi ste pomemben del družbe, soustvarjate našo državo in ste eden izmed razvojno naravnanih stebrov naše družbe in tako bo tudi ostalo. Velika večina ljudi zelo ceni vaše delo."

(Ministrica za kulturo Asta Vrečko za TV Slovenija v odzivu na rezultate referenduma)