Janez Janša / »To se je zgodilo prvič v zgodovini samostojne Slovenije«

KOMENTAR DNEVA

"Slovenija je naredila velik korak k temu, da si Slovenci ukradeno državo vzamemo nazaj. Vladna koalicija je na glasovanju ljudi, ki so slovensko ustavo vzeli resno, dobila dve klofuti. Prvo zaradi tega, ker je bil zavrnjen slab, pravzaprav sramoten zakon, s katerim se je želelo neupravičene privilegije dodeliti zgolj peščici na podlagi odločanja nekega političnega telesa. Druga, še večja klofuta, pa je bila dana predstavnikom izvršilne oblasti, ki so pozivali ljudi na bojkot."

"Prvič v zgodovini samostojne Slovenije se je zgodilo, da so tisti, ki so sicer v svojo koalicijsko pogodbo zapisali, da bodo spodbujali udeležbo na volitvah in referendumih, volivce pozivali na bojkot. Računali so na to, da bo sicer zelo visok kvorum za veljavnost referenduma težko dosežen, vendar je bil, ne samo dosežen, bil je oziroma bo močno presežen. Kot vse kaže, bo več kot oziroma je več kot 400 tisoč slovenskih volivk in volivcev glasovalo za razum. Rezultat tega referenduma je v bistvu zmaga razuma. Slovenska demokratska stranka je samo pomagala k temu rezultatu, sicer pa je to zmaga tistega dela volilnega telesa v Sloveniji, ki se zaveda, da se država v času mandata sedanje koalicije giblje v napačno smer, namesto naprej nazaj, in je takšni usmeritvi danes z odločnim glasovanjem ta najbolj razumni del slovenskega volilnega telesa izrekel odločni ne."

(Odziv predsednika SDS Janeza Janše na rezultate nedeljskega referenduma, ki je imel izjemno nizko udeležbo, saj je nasprotna stran pozivala k bojkotu; via MMC RTV Slovenija)