»Požar v nakupovalnem središču je povzročil požig po naročilu Rusije«

Poljske oblasti so ruske obveščevalne službe obtožile odgovornosti za požar, ki je lani uničil nakupovalni center v Varšavi

Poljske oblasti so ruske obveščevalne službe v nedeljo obtožile odgovornosti za požar, ki je lani uničil nakupovalni center v Varšavi. Poljska se je zaradi tega danes odločila umakniti dovoljenje za delovanje ruskega konzulata v Krakovu. Rusija je napovedala odgovor, poročajo tuje tiskovne agencije.

Požar je maja lani popolnoma uničil veliko nakupovalno središče v poljski prestolnici in tamkajšnjih 1400 majhnih trgovin, ki so bila večinoma v lasti pripadnikov vietnamske skupnosti. Poljske oblasti so nemudoma začele preiskavo.

"Zdaj zagotovo vemo, da je velik požar v nakupovalnem središču Marywilska v Varšavi povzročil požig po naročilu ruskih posebnih služb," je v nedeljo na družbenem omrežju X sporočil poljski premier Donald Tusk.

Poljski ministrstvi za pravosodje in notranje zadeve sta v nedeljo v skupni izjavi za javnost sporočili, da so nekateri domnevni storilci že v priporu, druge so identificirali, a so še na prostosti. Dodali so, da je požig organizirala in vodila oseba s prebivališčem v Rusiji. Zapisali so še, da ministrstvi sodelujeta z Litvo, od koder so prav tako poročali o diverzantskih dejanjih.

"Zaradi dokazov, da so ruske tajne službe izvedle obsojanja vredno dejanje sabotaže nakupovalnega središča Marywilska, sem se odločil preklicati dovoljenje za delovanje ruskega konzulata v Krakovu."



Radoslaw Sikorski,

poljski zunanji minister

Poljska se je zato danes odločila umakniti dovoljenje za delovanje ruskega konzulata v Krakovu na jugu države. "Zaradi dokazov, da so ruske tajne službe izvedle obsojanja vredno dejanje sabotaže nakupovalnega središča Marywilska, sem se odločil preklicati dovoljenje za delovanje ruskega konzulata v Krakovu," je na omrežju X sporočil poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski.

Rusko zunanje ministrstvo je že napovedalo "ustrezen odgovor" na zaprtje konzulata. "Varšava še naprej namerno spodkopava odnose in deluje proti interesom svojih državljanov," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes še dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Poljska od začetka ruske invazije v Ukrajini februarja 2022 trdi, da je tarča poskusov sabotaž, za katere krivi Rusijo. Doslej je pridržala in obsodila več ljudi, osumljenih sabotaž v imenu ruskih obveščevalnih služb.