Papež pozval k izpustitvi novinarjev, ki so »zaprti zaradi iskanja in poročanja o resnici«

Papež Leon XIV. se je danes prvič po izvolitvi v Vatikanu sešel s tujimi novinarji. Pozval jih je, naj razorožijo svoje besede in prispevajo k miru. Zavzel se je tudi za izpustitev zaprtih novinarjev.

Leon XIV. se je po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA sešel z okoli 5000 predstavniki medijev, ki so poročali iz Vatikana po smrti njegovega predhodnika Frančiška in v času konklava.

Novi papež je nagovor novinarjem po poročanju vatikanskega spletnega portala Vatican News začel s pozivom, naj s svojim komuniciranjem spodbujajo mir in naj bodo pozorni na to, kako predstavljajo ljudi in dogodke. "Ko razorožujemo besede, prispevamo k razorožitvi Zemlje," je poudaril.

"Ste v prvi liniji, ko je treba poročati o konfliktih in upanju na mir, o krivicah in revščini ter o tihem delu mnogih za boljši svet. Zato vas prosim, da zavestno in pogumno izberete pot komuniciranja o miru," jim je dejal. "Vojni besed in podob moramo reči ne, zavrniti moramo paradigmo vojne," je poudaril.

Papež Leon XIV.

Ob sklicevanju na Jezusovo pridigo na gori je papež novinarje še pozval, naj se zavežejo vrsti komunikacije, ki "ne išče odobravanja za vsako ceno, ni zavita v agresivne besede, ne zagovarja modela tekmovalnosti in nikoli ne ločuje iskanja resnice od ljubezni, s katero jo moramo ponižno iskati".

Papež je v nadaljevanju znova potrdil solidarnost Cerkve z novinarji, ki so "zaprti zaradi iskanja in poročanja o resnici", ter pozval k njihovi izpustitvi.

Ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta, ki si je izbral ime Leon XIV., so kardinali za papeža izvolili v četrtek v četrtem krogu glasovanja. V dnevih, ki so sledili njegovi izvolitvi, je 267. papež vodil svojo prvo sveto mašo v tej vlogi, se srečal s kardinalskim zborom in imel prvi nagovor z osrednjega balkona bazilike svetega Petra. V petek ima na programu tudi srečanje z diplomati, akreditiranimi pri Svetem sedežu, v nedeljo pa bo umestitvena maša novega papeža, na kateri pričakujejo številne tuje voditelje.

