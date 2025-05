»Macron ni imel pri sebi kokaina, to je bil robček za izpihovanje nosu«

Macronov urad ostro proti dezinformaciji o kokainu na poti v Kijev

Urad francoskega predsednika Emmanuela Macrona je zanikal ugibanja, da naj bi imel predsednik med obiskom v Ukrajini minuli konec tedna pri sebi kokain. Ugibanja so se pojavila na družbenih omrežjih, potem ko so Macrona posneli, ko je z mize vzel zmečkan bel predmet. Elizejska palača zagotavlja, da je šlo za papirnat robček.

"To je robček. Za izpihovanje nosu," so na omrežju X zapisali pri Elizejski palači ob objavi fotografije papirnatega robčka, poleg pa dodali še fotografijo evropskih voditeljev na vlaku in nanjo zapisali: "To je evropska enotnost. Za gradnjo miru".

Macron se je skupaj z več drugimi evropskimi voditelji v soboto udeležil srečanja t. i. koalicije voljnih v Kijevu, kjer so razpravljali o možnostih za prekinitev ognja. Ob tem so voditelje spremljali tudi mediji, posnetki in fotografije pa so hitro zaokrožili po spletu.

V Elizejski palači so bili danes še kritični do širjenja dezinformacij, saj da so šli nekateri tako daleč, da so začeli robček predstavljati kot drogo. "To lažno novico širijo sovražniki Francije, tako v tujini kot doma. Moramo ostati pozorni na manipulacije," so dodali.

Francija sicer ni neposredno obtožila Moskve, vendar je prejšnji mesec posvarila, da Rusija bije tiho vojno proti državi, in kritizirala ruske kibernetske napade.

V uradu predsednika Macrona so se začeli aktivneje odzivati na dezinformacije in lažne novice. Prepričani so namreč, da lahko doseg in učinek lažnih novic oslabijo z zanikanjem, takoj ko se pojavijo, poroča bruseljski portal Politico.

