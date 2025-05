Kdo je bil Fritz Lang? / »Egomanijak, ki bi imel danes zagotovo težave z gibanjem #MeToo«

O režiserju Fritzu Langu (1890 - 1976) bodo ob izidu stripa Ljutomer-Berlin-Hollywood spregovorili Zoran Smiljanić, Tomaž Horvat in Marcel Štefančič, jr.

V Atriju ZRC bo v sredo, 14. maja, ob 19. uri predstavitev stripa Zorana Smiljanića Fritz Lang: Ljutomer-Berlin-Hollywood. Na dogodku bodo poleg avtorja sodelovali še Tomaž Horvat, programski vodja Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina, ki bo uvodoma predstavil Langovo povezanost z Ljutomerom in njegov vpliv na zgodovino filma, ter Marcel Štefančič, Mladinin novinar, filmski kritik in pisec spremne besede.

"Lang je bil eden tistih velikih ustvarjalcev, s katerimi osebno ne bi hotel imeti opravka, kot stripovski junak pa je bil idealen."



Zoran Smiljanić,

avtor stripa

Strip je nastal po poldrugem letu poglabljanja v Langovo življenjsko pot, brskanja po arhivih in branja. "Lang je bil eden tistih velikih ustvarjalcev, s katerimi osebno ne bi hotel imeti opravka, kot stripovski junak pa je bil idealen," je v uvodu zapisal Smiljanić. V stripu se nam Lang razkriva kot veliki umetnik in perfekcionist, hkrati pa obsedeni egomanijak, sadist in moški, ki bi zaradi svojega odnosa do žensk, še zlasti igralk, ki jih je rad trpinčil, danes zagotovo zašel v težave z gibanjem #MeToo.

Naslovnica stripa

© ZRC SAZU

Da ga je Smiljanić označil tudi za "največjega slovenskega režiserja", obstaja oprijemljiv razlog: med prvo svetovno vojno je bil kot vojak nastanjen pri dr. Karlu Grossmannu v Ljutomeru, advokatu in zgodnjem filmskem zanesenjaku. Lang je torej v Ljutomer prišel kot 25-letni prostovoljec, slikar in kipar, odšel pa kot filmar. Iz mesteca na obrobju takratne Avstro-Ogrske ga je pot vodila na Dunaj in nato v Berlin, od koder je moral pred nacizmom zbežati v ZDA. Ostalo je zgodovina, ki nam jo Smiljanić podaja na verodostojen, berljiv in vznemirljiv način, hkrati pa si pridrži dovolj svobode, da nas proti koncu tega imenitnega stripa preseneti s še zadnjim preobratom v zgodbi.

"Lang je sijajen, narativno dinamičen in likovno inovativen strip, čuti se, da ga je naredil filmski navdušenec in s svojo močjo pritegne tudi mene, ki me sicer ta stara jajca ne zanimajo."



Tomaž Lavrič,

Mladinin karikaturist, ilustrator in avtor stripov

Fritz Lang, sloviti režiser 20. stoletja, je poleg filmov skrbno režiral tudi svoj življenjepis. Fritz Lang: Ljutomer ̶ Berlin ̶ Hollywood je biografija v stripu, v kateri se Lang izpove o svojem burnem življenju, polnem dramatičnih prigod, nepričakovanih preobratov, ljubezenskih zvez ̶ in predvsem filmov. Morda gre res za nezanesljivega pripovedovalca, ki je svoje življenje rad prikrojil, začinil in olepšal, se pa zato njegova zgodba bere in gleda kot napet film.

"Lang je sijajen, narativno dinamičen in likovno inovativen strip, čuti se, da ga je naredil filmski navdušenec in s svojo močjo pritegne tudi mene, ki me sicer ta stara jajca ne zanimajo," je o stripu zapisal Mladinin karikaturist, ilustrator in avtor stripov Tomaž Lavrič.