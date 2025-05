»Ne moremo molčati, medtem ko se v Gazi dogaja genocid«

Več kot 350 posameznikov iz sveta filma, med njimi tudi hollywoodska zvezdnika Richard Gere in Susan Sarandon, je v ponedeljek le dan pred začetkom letošnjega mednarodnega filmskega festivala v Cannesu obsodilo genocid v Gazi. V odprtem pismu, ki ga je sprožilo več propalestinskih aktivističnih skupin, so zapisali, da ne morejo molčati.

"Ne moremo molčati, medtem ko se v Gazi dogaja genocid," so zapisali v pismu, ki sta ga objavila francoski časnik Liberation in ameriška revija Variety. Njegovi podpisniki, med katerimi sta priznani španski režiser Pedro Almodovar in nekdanji zmagovalec cannskega festivala Ruben Ostlund, so obsodili smrt palestinske fotoreporterke Fatime Hassouna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

25-letno Hassouno obravnava dokumentarni film, ki bo premiero v Cannesu doživel v četrtek. Z naslovom Put Your Soul on Your Hand and Walk ga je režirala iranska režiserka Sepideh Farsi.

Fotoreporterko so ubili med izraelskim zračnim napadom na njenem domu na severu Gaze skupaj z desetimi sorodniki. To se je zgodilo prejšnji mesec, le dan po tem, ko so dokumentarni film napovedali kot del programa ACID v Cannesu. Farsi je pozdravila vpliv svojega filma, a je hkrati pozvala organizatorje festivala, naj obsodijo izraelsko bombardiranje opustošenega palestinskega ozemlja.

"Potrebna je prava izjava," je povedala za AFP in dodala, da nima smisla govoriti o tem, da festival ni političen. Organizatorji so sprva trdili, da je med podpisniki tudi letošnja predsednica žirije Juliette Binoche, a se je izkazalo, da ne drži. Med podpisniki so še britanski režiser Jonathan Glazer, ki je leta 2023 prejel oskarja za svojo dramo o Auschwitzu Interesno območje, ter ameriški zvezdnik Mark Ruffalo in španski igralec Javier Bardem.

Festival se bo na francoski rivieri začel danes, ko bodo prikazali tudi tri filme na temo posledic ruske vojne v Ukrajini. Dva dokumentarca z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in film, ki so ga posneli na frontah vojne v Ukrajini, bodo predvajali v okviru programa Dan Ukrajine.

To je "opomnik, da so umetniki, avtorji in novinarji zavezani k temu, da pripovedujejo zgodbo o tem konfliktu v srcu Evrope", so sporočili s festivala.

Glede vojne na območju Gaze česa podobnega niso načrtovali, vendar bodo s filmom o Hassouni počastili njen spomin, so že pred tem napovedali organizatorji. Bosta pa filmska ustvarjalca z Gaze Arab in Tarzan Nasser v enem od spremljevalnih delov predstavila svoj igrani film, ki je nastal leta 2007 na palestinskem ozemlju.

Kot otvoritveni film festivala bodo zvečer predvajali celovečerni prvenec domače režiserke Amelie Bonnin Leave One Day, preden bo hollywoodski igralec Robert De Niro prejel častno zlato palmo za življenjsko delo. Zvezdnik filma Taksist je eden najbolj odkritih kritikov predsednika ZDA Donalda Trumpa v ameriškem filmskem svetu in se po pisanju AFP pogosto trudi najti dovolj ostre besede za ameriškega predsednika.

Trump je namreč postal ena glavnih tem pogovorov v Cannesu, potem ko je v začetku meseca napovedal 100-odstotne carine na filme, ustvarjene v tujini. S tem je šokiral filmski svet, čeprav le malo poznavalcev ali strokovnjakov razume, kako bi takšno politiko lahko izvedli.

Direktor festivala Thierry Fremaux je sicer izpostavil bogat ameriški filmski program v Cannesu, saj bodo samo v glavnem tekmovalnem delu prikazali filme štirih režiserjev - Wesa Andersona, Richarda Linklaterja, Arija Asterja in Kelly Reichardt. Medtem ko jedro festivala sestavljajo neodvisni filmi, pa so del programa tudi tokrat namenili velikim hollywoodskim studiem za promocijo njihovih uspešnic. Na festival se bo tako vrnil Tom Cruise z najnovejšim delom franšize Misija nemogoče, prikazali bodo tudi režijska prvenca igralk Scarlett Johansson in Kristen Stewart.

Kot še piše AFP, bodo dogajanje na rdeči preprogi verjetno zasenčile tudi novice izven platna, saj se bo francoski filmski zvezdnik Gerard Depardieu prav danes soočil z razsodbo v primeru, ki ga bremeni spolnega nadlegovanja.

