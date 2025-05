Aretirali vodilne člane frakcije gibanja Državljani rajha

Člani gibanja Državljani rajha verjamejo, da je sodobna nemška republika nezakonito nadomestila nekdanji rajh, ki je bil ustanovljen leta 1871 in je propadel s porazom nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni

Nemški organi pregona so davi v okviru širše operacije proti ekstremističnemu gibanju Državljani rajha aretirali štiri vodilne člane frakcije gibanja z imenom Kraljevina Nemčija, je sporočilo državno tožilstvo. Skupina je obtožena vzpostavljanja vzporedne države in kriminalnih gospodarskih struktur, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah tiskovne predstavnice tožilstva so organi pregona četverico osumljencev, starih med 37 in 59 let, prijeli v okviru širše operacije proti gibanju Državljani rajha, katerega vidni člani so se v sodnih postopkih v Nemčiji znašli zaradi načrtovanja državnega udara.

Aretirani so vodilni člani Kraljevine Nemčije, frakcije omenjenega gibanja. Dva od njih so prijeli v zvezni deželi Saška ter po enega v deželah Brandenburg in Porenje-Pfalško. Med pridržanimi je tudi ustanovitelj frakcije Peter Fitzek. Pred preiskovalnega sodnika v Karlsruheju bodo stopil danes in v sredo.

Preiskave potekajo tudi v nekaterih drugih nemških zveznih deželah in na domu enega od osumljencev v švicarskem kantonu Solothurn. Skupina, ki naj bi imela okoli 6000 privržencev, je obtožena ustanavljanja vzporedne države in kriminalnih gospodarskih struktur.

Člani gibanja Državljani rajha verjamejo, da je sodobna nemška republika nezakonito nadomestila nekdanji rajh, ki je bil ustanovljen leta 1871 in je propadel s porazom nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni.

Po besedah novega nemškega notranjega ministra Alexandra Dobrindta so člani Kraljevine Nemčije svoja prepričanja in cilje podpirali z antisemitskimi teorijami zarote. Minister je po navedbah dpa skupino že prepovedal.