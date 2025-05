Šesterici iz Gaze v Sloveniji odobrili pravico do mednarodne zaščite

Gre za dva otroka in njuni mami, mladega fanta in 21-letno dekle

Šesterici pacientov in spremljevalcev iz Gaze, ki so med zdravljenjem v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Sloveniji lani zaprosili za mednarodno zaščito, so to pred kratkim tudi priznali, so danes za STA potrdili v vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov.

Vsi so vključeni v integracijski program, kar pomeni, da so med drugim upravičeni do tečaja slovenskega jezika in tečaja spoznavanja slovenske družbe, so še pojasnili pri uradu.

Po poročanju portala N1 gre za dva otroka in njuni mami, mladega fanta in 21-letno dekle. Z izjemo dekleta, ki biva v zasebni nastanitvi, so ostali nastanjeni v integracijski hiši v Mariboru.

V Slovenijo je 13. oktobra lani prispelo deset palestinskih otrok iz Gaze, ki so bili v URI Soča na zdravljenju in psihosocialni rehabilitaciji. Predvideno je bilo, da se bodo zdravili 42 dni, nato pa se vrnili v Egipt, od koder so prispeli v Slovenijo. Spremljalo jih je sedem spremljevalcev. Vsem pacientom in spremljevalcem je bil za potrebe zdravljenja izdan vizum za kratkoročno prebivanje za čas trajanja rehabilitacije.

"Ministrstvo želi nadaljevati s projektom pomoči žrtvam vojne."



Tanja Fajon,

ministrica za zunanje zadeve

V novembru pa je nato šesterica pacientov in spremljevalcev zaprosila za mednarodno zaščito, ki so jo sedaj odobrili.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je lani novembra ob tem poudarila, da je vložitev prošnje za azil temeljna človekova pravica in da bo Slovenija te prošnje kot take tudi obravnavala. Ob tem je spomnila na usodo teh otrok, ki so "močno pohabljeni in močno travmatizirani".

Kot je takrat dodala, želi ministrstvo nadaljevati s projektom pomoči žrtvam vojne, tudi v primeru otrok z bolj dolgotrajnimi boleznimi.