»Kulturniki si zaslužijo take pokojnine, enako kot vrhunski športniki«

Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića je nepojmljivo, da politika izbira, kdo si zasluži nagrado

Ljubljanskega župana Zorana Jankovića referendumski rezultat ni presenetil. Meni, da imajo volivci vedno prav in da je referendum ob nizki udeležbi "premočno dobil predlagatelj". Po njegovih besedah je nepojmljivo, da politika izbira, kdo si zasluži nagrado, saj da v Ljubljani prejemnike nagrad za kulturne dosežke izbere neodvisna komisija.

Volivci so na nedeljskem referendumu, ki ga je s podpisi volivcev zahtevala SDS, namreč zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Janković je ponovil, da je predlagatelj na referendumu le preštel svoje člane. Po zadnjih javnomnenjskih anketah "imata SDS in NSi pač toliko glasov", je dejal župan na današnji redni novinarski konferenci.

Dodal je, da se bo zdaj pokazalo, da je bil referendum "popolnoma brezpredmeten", saj dodatki k pokojninam za kulturnike še vedno ostajajo. Kot brezpredmeten je ocenil tudi poziv k odstopu ministrice za kulturo Aste Vrečko.

Na vprašanje o pozivih predsednice republike Nataše Pirc Musar in predsednika SD Matjaža Hana k udeležbi na referendumu je Janković odgovoril, da je njun poziv legitimen. "Povedala sta, da se vsakih volitev udeležita, če jima je vprašanje všeč ali ne," je dodal.

"Kulturniki si zaslužijo take pokojnine, enako kot vrhunski športniki," je poudaril. Dodal je, da kot župan Ljubljane to lahko reče, saj v občini za kulturo brez investicij namenjajo 11 odstotkov proračuna. Spomnil je, da občina podeljuje Župančičeve nagrade, najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, "ki so izjemno pomembne".

Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2025 se je sicer zaključil prejšnji ponedeljek, nanj pa je prispelo 37 pobud, so za STA sporočili z ljubljanske občine. Komisija se bo predvidoma sestala naslednji teden, nagrade bodo podelili 18. junija.

Zaradi Jankovićeve podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću je sicer nekdanja komisija za podelitev Župančičevih nagrad februarja odstopila. Medtem so že imenovali novo, ki jo sestavljajo predsednica Alenka Gregorič ter članice in člani Petra Černe Oven, Sanja Nešković Peršin, Veronika Zakonjšek, Blaž Lukan, Matej Šarc in Dušan Šarotar.