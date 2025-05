Izrael / »Vojne ne bomo ustavili, napadli bomo s polno močjo, šli bomo do konca«

Premier Izraela Benjamin Netanjahu je dejal, da bo začasna prekinitev ognja, če bo do nje prišlo, le začasna

Izraelska vojska bo v prihodnjih dneh palestinsko gibanje Hamas v Gazi napadla s polno močjo, je povedal premier Izraela Benjamin Netanjahu, so danes sporočili iz njegovega urada. Ob tem je dodal, da vojne ne bo ustavil, vlada pa da išče države, kamor bi iz razdejane enklave odšli prebivalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah Netanjahuja bo vojska v kratkem "s polno močjo (...) dokončala operacijo" uničenja palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki vlada v Gazi.

Izraelska vlada po njegovih besedah ne bo odstopila od vojne, ki je doslej terjala več kot 52.000 palestinskih življenj. "Morda bo prišlo do začasne prekinitve ognja, vendar bomo šli do konca," je povedal.

Netanjahu je potrdil, da izraelska vlada išče države, kamor bi lahko odšli prebivalci Gaze, ki so bili od oktobra 2023 tako rekoč vsi razseljeni, številni tudi večkrat.

Po Netanjahujevih ocenah bi več kot polovica ljudi sprejela možnost odhoda iz Gaze. Izredno gosto naseljena sredozemska enklava je pred začetkom aktualne izraelske agresije štela okoli 2,1 milijona ljudi.

Več najskrajnejših članov aktualne izraelske vlade je v preteklosti javno podprlo idejo etničnega čiščenja palestinske enklave, ponavadi pod pretvezo "prostovoljnih migracij". Premestitev prebivalstva Gaze je januarja predlagal tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je menil, da bi Palestince lahko sprejeli arabski sosedi Izraela, Egipt in Jordanija.

V Jordaniji in Egiptu sicer že bivajo številni Palestinci, večinoma gre za potomce beguncev, ki so tja prebegnili ob ustanovitvi Izraela. Gaza je bila od leta 1948 do izraelske zasedbe leta 1967 pod nadzorom Egipta, v enakem obdobju pa je Jordanija nadzorovala palestinski Zahodni breg.