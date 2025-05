Zelenski / »Putin ne želi konca vojne, ne želi prekinitve ognja, ne želi nobenih pogajanj«

Ukrajinski predsednik Zelenski meni, da bi ruskega predsednika Putina v srečanje lahko prepričala prisotnost ameriškega predsednika Trumpa, ki pa ga v četrtek v Istanbulu najverjetneje ne bo

Ruski predsednik Vladimir Putin ne želi konca vojne in ne želi pogajanj, je izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je v četrtek v Istanbulu pripravljen srečati z ruskim kolegom. Po njegovih besedah bi Putina v srečanje lahko prepričala prisotnost ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki pa ga tam najverjetneje ne bo.

"Menim, da Putin ne želi konca vojne, ne želi prekinitve ognja, ne želi nobenih pogajanj," je dejal Zelenski, ki sicer trdi, da bo Ukrajina storila vse, da bo do srečanja prišlo in da se bosta z ruskim predsednikom dogovorila o prekinitvi ognja.

Kot je pojasnil, so na dogodek povabili tudi Trumpa, ki pa se še ni odločil, ali bo prišel. Če bo, bi to po besedah Zelenskega Putinu lahko dalo dodatno spodbudo, da na srečanje pride. ZDA je ob tem pozval, naj v primeru Putinove odsotnosti proti Rusiji uvedejo še ostrejše sankcije, saj bi bil to znak, da si Moskva vojne ne želi končati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je danes med obiskom v Savdski Arabiji sicer nakazal, da ga v Istanbul bržkone ne bo, potem ko je napovedal, da bo v Turčijo odpotovala delegacija z zunanjim ministrom Marcom Rubiem na čelu. Trump je ob tem izrazil optimizem, da bi sprti strani tam lahko dosegli "dobre stvari".

Da se je Zelenski v četrtek pripravljen pogovarjati zgolj s Putinom, je danes za ukrajinske medije že zatrdil njegov svetovalec Mihailo Podoljak, rekoč da sestanki na nižji ravni nimajo smisla.

Obenem je ukrajinski predsednik napovedal tudi srečanje z gostiteljem pogajanj, turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom v sredo ali četrtek. "S predsednikom Erdoganom sva se dogovorila, da se bom z njim srečal v turški prestolnici," je dejal.

Morebitnih četrtkovih mirovnih pogajanj v Turčiji naj bi se sicer po navedbah agencije Reuters med drugim udeležila Trumpova posebna odposlanca Steve Witkoff in Keith Kellogg.