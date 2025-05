»Zahodni mediji svojega dela ne opravljajo dovolj dobro«

Palestinski novinar ob razstavi v Ljubljani opozarja, da če se v državi dogaja genocid, je nevtralnost nemogoča

V Vodnikovi domačiji so v torek odprli razstavo Naredili smo, kar smo lahko. Ne pozabite nas., ki prikazuje ilustracije ubitih palestinskih novinarjev. Odprtje je spremljal pogovor s palestinskim novinarjem Faridom Tamalahom, ki je ocenil, da zahodni mediji poročanja o genocidu v Gazi ne opravljajo zadostno, in poudaril pomen mednarodne podpore.

"Mnogo strokovnjakov in mednarodnih opazovalcev je enotnih, da v Gazi spremljamo vojne zločine, načrtno stradanje prebivalstva brez možnosti pobega in genocid. Novinarji so edina vez, ki Palestince povezuje s svetom," je ob odprtju razstave povedal predsednik Društva novinarjev Slovenije Gašper Andrinek.

Palestniski novinar, okoljski aktivist in kmetovalec Tamalaha je v pogovoru z Andrinkom poudaril, da je zelo pomembno, da situacijo v Gazi poimenujemo s pravilnimi izrazi, saj ne gre za konflikt temveč za kolonialističen pohod, okupacijo in genocid, ki ga nad Palestinci izvajajo izraelske oblasti. Mednarodno pravo v primeru genocida, ki se dogaja v Palestini, ne deluje, je opozoril Tamalaha.

"Zahodni mediji svojega dela ne opravljajo dovolj dobro. Če se v državi dogaja genocid, je nevtralnost nemogoča," je povedal. Po njegovih navedbah je zelo pomembno, da so novinarji pri svojem poročanju iskreni in transparentni. Ob tem je opozoril na to, da so izgovori o neinformiranosti danes, v dobi največjega tehnološkega napredka, prazni. "Od svojih kolegov po svetu pričakujem več," je dejal.

Palestinski novinarji svetu vseeno vztrajno kažejo, kaj se dogaja v njihovi državi, to je del upora, nekateri med njimi pa so zaradi opravljanja svojega dela izgubili življenje, je poudaril Tamalaha. Po njegovih besedah je redkost, da bi storilci za svoja dejanja tudi odgovarjali. Izrazil je tudi mnenje, da zahodni mediji ubitim palestinskim novinarjem niso izkazali solidarnosti, ki si jo zaslužijo.

"V Palestini živimo kot v zaporu. Upiramo se s tem, da živimo naprej."

"Ne gre le za vojaško okupacijo, ampak tudi kulturno. Napadajo naše tradicije, prevzemajo našo glasbo, hrano in tradicionalna oblačila," je povedal. Izraelski okupatorji spreminjajo tudi imena palestinskih vasic, gora in krajev. Tamalaha je poudaril še, da Palestince občutek mednarodne podpore in opazovanje protestov po svetu tolaži in navdihuje z upanjem, čeprav so to ukrepi, ki nimajo takojšnjih rezultatov. "V Palestini živimo kot v zaporu. Upiramo se s tem, da živimo naprej," je zaključil.

Društvo novinarjev Slovenije je razstavo hrvaških ilustratorjev v sodelovanju s Sindikatom hrvaških novinarjev pripeljalo v Slovenijo v želji po opozarjanju na stanje v Gazi in ohranjanju spomina na palestinske novinarje, ki so bili med zadnjo izraelsko agresijo ubiti v Gazi.