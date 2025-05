Umrl »najrevnejši predsednik na svetu«

Nekdanji predsednik Urugvaja Jose Mujica je bil zaradi svojega skromnega življenjskega sloga znan tudi kot "najrevnejši predsednik na svetu"

V starosti 89 let je umrl nekdanji predsednik Urugvaja Jose Mujica, so v torek sporočile oblasti v državi. Nekdanji pripadnik gverile je Urugvaj vodil med letoma 2010 in 2015, zaradi svojega skromnega življenjskega sloga pa je bil znan tudi kot "najrevnejši predsednik na svetu". Iz Latinske Amerike se vrstijo pokloni preminulemu politiku.

Mujica je izgubil bitko proti raku na požiralniku, potem ko je januarja sporočil, da se je bolezen razširila in da se ne bo več zdravil.

"Z globoko žalostjo naznanjamo, da je umrl naš tovariš Pepe Mujica. Predsednik, aktivist, vodnik in voditelj. Močno te bomo pogrešali, stari prijatelj," je na omrežju X sporočil trenutni predsednik države in politični naslednik Mujice Yamandu Orsi.

Vlada je razglasila tri dni žalovanja, od Mujice pa se bodo ljudje od srede lahko poslovili v poslopju parlamenta v Montevideu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mujica je bil na položaju predsednika države od leta 2010 in 2015. Nekdanji pripadnik gverilske skupine, ki je zaradi tega več kot deset let preživel v zaporu, si je na položaju prislužil vzdevek "najrevnejši predsednik na svetu" - v dobrodelne namene je razdal velik del svoje plače, živel preprosto življenje na kmetiji in vozil dotrajanega Volkswagnovega hrošča.

V času njegovega predsedovanja se je v Urugvaju okrepila gospodarska rast in zmanjšala revščina. Mujica je bdel nad nizom progresivnih reform, vključno z dekriminalizacijo splava in legalizacijo porok istospolnih parov. V njegovem mandatu je Urugvaj kot prva država na svetu legaliziral rekreativno uporabo marihuane.

Bil je izjemno cenjen na latinskoameriški levici, od koder se tudi po njegovi smrti vrstijo izrazi spoštovanja in pokloni.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum ga je opisala kot zgled za Latinsko Ameriko in ves svet. Podobno se je odzval brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. "Njegova človeška veličina presega meje Urugvaja in njegovega predsedniškega mandata. Modrost njegovih besed je ustvarila resnično pesem enotnosti in bratstva v Latinski Ameriki," je sporočil.

