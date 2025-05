ZDA Kubo vrnile na seznam držav, ki ne sodelujejo v boju proti terorizmu

Odločitev prinaša nove sankcije proti otoški državi, iz katere sicer izvirajo starši prvega moža ameriške diplomacije

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je Kubo vrnil na seznam držav, ki v boju proti terorizmu "ne sodelujejo v celoti", je v torek sporočil State Department. Odločitev prinaša nove sankcije proti otoški državi, iz katere sicer izvirajo starši prvega moža ameriške diplomacije, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Kot so odločitev pojasnili na State Departmentu, je na Kubi trenutno najmanj 11 ubežnikov pred ameriškim pravosodjem, od katerih jih je več obtoženih terorizma. Na ameriškem seznamu držav, ki v boju proti terorizmu ne sodelujejo v celoti, so sicer še Severna Koreja, Iran, Sirija in Venezuela.

Predsednik ZDA Donald Trump je podoben ukrep proti Kubi uvedel že v času svojega prvega mandata, njegov naslednik Joe Biden pa ga je v luči sodelovanja policij obeh držav v boju proti terorizmu odpravil.

Kuba ob tem ostaja na ameriškem seznamu držav podpornic terorizma, kamor jo je prav tako med prvim mandatom uvrstil Trump. Biden jo je nato ob izteku mandata s seznama umaknil, Trump pa takoj po nastopu drugega mandata vrnil.