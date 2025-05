»Edine zaloge, ki jih nikoli ne zmanjka, so bombe«

Gaza brez humanitarne pomoči

Generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Tom Fletcher in drugi so v torek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o humanitarnem položaju v Gazi, ki ga je sklicalo pet evropskih članic, izražali odločne zahteve po ukrepanju in preprečitvi genocida v Gazi. Izraelski veleposlanik je dejal, da njegova država ne bo odnehala.

Fletcher je dejal, da v Gazo že več kot deset tednov ni prišla nobena humanitarna pomoč. "Nič hrane, nič vode, nič zdravil, nič šotorov," je dejal in dodal, da Izrael namenoma in brez sramu civilnemu prebivalstvu Gaze vsiljuje nečloveške pogoje.

"Kakšne dokaze še potrebujete? Ali boste odločno ukrepali za preprečitev genocida in spoštovanje mednarodnega prava?" je dejal Fletcher in odgovora ni dobil, saj Varnostni svet ZN zaradi nasprotovanja ZDA ni sprejel nobene odločitve.

Zagotovil je, da imajo agencije ZN na meji z Gazo pripravljeno potrebno pomoč, vendar Izrael onemogoča dostop in postavlja nemogoče pogoje.

Direktorica newyorškega urada agencije ZN za prehrano (FAO) Angelica Jacome je dejala, da stradanje grozi vsemu prebivalstvu Gaze - to je 2,1 milijona ljudi - nekateri pa že umirajo od lakote. "Posledice bodo občutile tudi prihodnje generacije," je dejala.

"Lakota požira naše otroke, matere in dojenčke. Edine zaloge, ki jih nikoli ne zmanjka, so bombe, ki so tudi edino obzorje. Genocid se nadaljuje. Mednarodna skupnost ne sme čakati, ampak mora ukrepati in to z vsemi sredstvi," je dejal predstavnik Palestine Rijad Mansur.

"Izrael ne bo počival, dokler ne dobimo nazaj vseh preostalih 58 talcev. Teroristi v Gazi jedo kot kralji, talci pa stradajo. Ne bomo dovolili, da hrana in gorivo poganjata teroristični stroj Hamasa," pa je zagotovil izraelski veleposlanik Danny Danon in zatrdil, da Izrael sodeluje z mednarodnimi partnerji, da pomoč pride do tistih, ki jo potrebujejo.

Veleposlanik Samuel Žbogar je dejal, da se nenehno sprašujejo, ali delajo dovolj. Po njegovih besedah je odgovor očitno ne, vendar je zagotovil, da bodo še naprej poskušali. "Sporočila humanitarne skupnosti odmevajo med zidovi Varnostnega sveta že 19 mesecev. Opozorila, prošnje in načela se nenehno ponavljajo. Posledice zanemarjanja pozivov so očitne - več kot 15.000 mrtvih otrok," je dejal Žbogar.

Izrael je pozval, naj umakne blokado in ustavi stradanje. "Doseženo je samo dno človeštva in dostojanstva. Blokiranje pomoči pobija. Stradanje kot metoda vojskovanja je strogo prepovedano po mednarodnem pravu in opredeljeno kot vojni zločin," je dejal in izrazil podporo Slovenije sistemu razdeljevanja pomoči, ki ga izvajajo ZN in partnerji.

Ponovno je opozoril na nujnost dostopa in neoviranega ter varnega delovanja humanitarnih delavcev in zatrdil, da so napadi nanje nesprejemljivi.

"Slovenija je prepričana, da bo vojaško zaostrovanje v Gazi poslabšalo že tako katastrofalen položaj za civiliste v Gazi in ogrozila življenja preostalih talcev. Nikoli ni prepozno za spremembo smeri in odstranitev tega madeža na naši človečnosti in dostojanstvu. Ta vojna se mora končati," je dejal Žbogar.

