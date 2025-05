»To, kar počne vlada Benjamina Netanjahuja, je nesprejemljivo in sramotno«

Francoski predsednik Emmanuel Macron o blokadi Gaze

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v luči več kot dvomesečne izraelske blokade dostopa humanitarne pomoči v Gazo v torek vlado premierja Benjamina Netanjahuja obtožil nesprejemljivega in sramotnega ravnanja. Ob tem je izpostavil, da je predsednik ZDA Donald Trump tisti, ki ima vzvode, s katerimi lahko pritisne na Izrael.

"To, kar počne vlada Benjamina Netanjahuja, je nesprejemljivo (...). Ni vode, ni zdravil, ranjenci ne morejo ven, zdravniki ne morejo priti notri. To, kar počne, je sramotno," je v pogovoru za televizijo TF1 povedal Macron.

Pojasnil je, da se je pogovarjal z Netanjahujem in z njim izmenjal ostre besede. "Razjezil sem se, a oni (Izrael) niso odvisni od nas, ampak od ameriškega orožja," je dejal in dodal, da v luči tega potrebujejo ZDA, saj da ima Trump vzvode, s katerimi lahko pritisne na izraelskega premierja in njegovo skrajno desno vlado.

Izpostavil je še, da je nedavno obiskal mejo med Egiptom in Gazo ter na lastne oči videl vso pomoč, ki zaradi izraelske blokade na more vstopiti v enklavo, kar je označil za nesprejemljivo tragedijo.

Kljub temu po njegovih besedah ni naloga predsednika republike, da nekaj razglasi za genocid, temveč je to bolj naloga zgodovinarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoski predsednik je v zadnjem času večkrat namignil, da utegne Francija v bližnji prihodnosti priznati Palestino. To vprašanje naj bi naslovili na junijski konferenci Združenih narodov na temo rešitve dveh držav na Bližnjem vzhodu.

