Umrl trikratni prejemnik oskarja

Robert Benton se med drugim podpisuje pod režijo filma Kramer proti Kramerju ter scenarij filma Bonnie in Clyde

Umrl je trikratni prejemnik oskarja Robert Benton, ki se med drugim podpisuje pod režijo filma Kramer proti Kramerju ter scenarij filma Bonnie in Clyde. Star je bil 92 let. Njegova dolgoletna menedžerka in asistentka Marisa Forzano je po poročanju časnika New York Times potrdila, da je Benton umrl v nedeljo v svojem stanovanju na Manhattanu.

V svoji dolgoletni filmski karieri je Benton po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sodeloval s filmskimi zvezdami, kot so Meryl Streep, Nicole Kidman, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Dustin Hoffman, Paul Newman in Morgan Freeman.

V 60. letih prejšnjega stoletja je Benton s kolegom Davidom Newmanom deloval pri newyorški reviji Esquire, ko sta skupaj napisala scenarij za gangstersko uspešnico Bonnie in Clyde (1967), za katero sta bila tudi prvič nominirana za oskarja.

Kot režiser in scenarist filma Kramer proti Kramerju (1979) je Benton nato prejel dva oskarja. Še enega oskarja je prejel za scenarij za dramo Prostori v srcu (1984), ki jo je tudi sam režiral. Benton je film postavil v svoj rodni Teksas, v njem pa so bili tudi liki iz njegove družinske zgodovine.

Sodeloval je tudi pri scenarijih za filme, kot sta med drugim Zakaj te očka pušča samo? (1972) in Ne imejte me za norca (1994). Njegov zadnji film Praznik ljubezni ima letnico 2007.

