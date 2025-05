O uvedbi sankcij proti Dodiku naj bi razmišljala tudi Slovenija

Postopek za uvedbo sankcij proti obsojenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku je začela tudi Poljska. Sledile naj bi Estonija, Češka in Slovenija. Slednji je Dodik že zagrozil s povračilnimi ukrepi.

Litovska vlada je prepovedala vstop v državo nepravnomočno obsojenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku ter predsednikoma vlade in narodne skupščine te entitete Bosne in Hercegovine Radovanu Viškoviću in Nenadu Stevandiću. Postopek za uvedbo sankcij proti Dodiku je začela tudi Poljska.

Odločitev o prepovedi vstopa je na uradni spletni strani objavil oddelek za migracije litovskega ministrstva za notranje zadeve. Tam so navedli, da ukrep velja do 18. aprila 2030.

Postopek za uvedbo sankcij proti Dodiku je zaradi njegovega "resnega kršenja ozemeljske celovitosti BiH" začela tudi Poljska, so v torek za medije v BiH potrdili na poljskem veleposlaništvu v Sarajevu.

Sankcije proti Dodiku, Viškoviću in Stevandiću so doslej že uvedle ZDA, Nemčija in Avstrija, medtem ko sta Dodik in Stevandić skupaj s članico predsedstva BiH Željko Cvijanović in ministrom za pravosodje Republike Srbske Milošem Bukejlovićem hkrati tudi pod sankcijami Združenega kraljestva.

O uvedbi sankcij naj bi razmišljale tudi Estonija, Češka in Slovenija, ki ji je Dodik že zagrozil s povračilnimi ukrepi.

Dodik je bil konec februarja nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Spričo obsodbe so oblasti v Republiki Srbski sprejele več ustavno spornih zakonov ter tako povzročile eno največjih povojnih političnih in pravosodnih kriz v državi.

Tožilstvo BiH je nato proti Dodiku, Stevandiću in Viškoviću marca uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red. Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH za vse tri izdalo nalog za privedbo.