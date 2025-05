Zaradi suma korupcije pri nabavi orožja prijeli več osumljencev

Sporne pogodbeza nakup vojaške opreme za zvezo NATO

Zaradi domnevne korupcije pri pogodbah za nakup vojaške opreme za zvezo Nato so v več državah prijeli niz osumljencev, je danes sporočila tiskovna predstavnica zavezništva Allison Hart. V Belgiji in Luksemburgu so uvedli preiskavo.

Po besedah tiskovne predstavnice tako Nato kot njegova agencija za podporo in nabavo (NSPA) tesno sodeluje z organi pregona držav, da bi storilcem sodili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Belgijski tožilci so sporočili, da so sprožili preiskavo, v okviru katere so uradno pridržali enega osumljenca. Preiskujejo morebitne nepravilnosti pri dodeljevanju pogodb obrambnim pogodbenikom za nakup vojaške opreme za Nato, kot so strelivo in brezpilotni letalniki.

Po navedbah belgijskih oblasti je vpletenih več bivših uslužbencev Natove agencije za podporo in nabavo s sedežem v Luksemburgu. Preiskujejo, ali so morda posredovali zaupne informacije obrambnim pogodbenikom, ki so lahko pridobili ta naročila.

Luksemburško tožilstvo je sporočilo, da je policija v zvezi s primerom v Luksemburgu izvedla več različnih preiskav in zasegla dokumente.

Dodali so še, da so "belgijski, nizozemski, italijanski, španski in ameriški organi izvedli sočasne operacije, ki so privedle do aretacije osumljencev".