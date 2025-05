»ZDA boj proti terorizmu ponovno spreminjajo v političen obračun«

Kuba kritična do ameriške uvrstitve na seznam držav, ki ne sodelujejo v boju proti terorizmu

Kubanska vlada je v sredo sporočila, da so se ZDA same diskreditirale, ko so otoško državo ponovno uvrstile na seznam držav, ki "ne sodelujejo v celoti" na področju boja proti terorizmu. State Department s tem spreminja mednarodni boj proti terorizmu v enostranski političen obračun, so dodali na zunanjem ministrstvu v Havani.

"Združene države boj proti mednarodnemu terorizmu ponovno spreminjajo v političen obračun proti državam, ki niso v skladu z njegovimi hegemonističnimi interesi," je v izjavi zapisalo kubansko ministrstvo, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Spomnili so, da je vlada nekdanjega predsednika Joeja Bidna tik pred koncem njegovega mandata umaknila Kubo s seznama in "priznala vrednost dvostranskega sodelovanja na področju kazenskega pregona, vključno s skupnim bojem proti terorizmu".

"Od takrat se ni nič spremenilo glede zglednega delovanja Kube na tem področju. Spremenila pa se je namera ameriške vlade in njenega novega državnega sekretarja, da znova vsili zgodbo, da Kuba predstavlja grožnjo, da uniči dvostranske odnose in državi pripelje do konfrontacije, ki je za oba naroda nezaželena," so dodali.

Havana poudarja, da ponovna uvrstitev Kube na seznam ne temelji na nikakršnih dokazih, in da gre zgolj za politični in gospodarski pritisk, ki ga izvajajo ZDA.

Kot so odločitev v sredo pojasnili na State Departmentu, je na Kubi trenutno najmanj 11 ubežnikov pred ameriškim pravosodjem, od katerih jih je več obtoženih terorizma. Na ameriškem seznamu držav, ki v boju proti terorizmu ne sodelujejo v celoti, so sicer še Severna Koreja, Iran, Sirija in Venezuela.