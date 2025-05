Ameriški minister za zdravje / »Ne poslušajte mojih zdravstvenih nasvetov«

Minister za zdravje ZDA Robert Kennedy mlajši je dejal, da Američani ne bi smeli poslušati njegovih nasvetov glede zdravja in naj raje poslušajo nasvete zdravnikov v nacionalnem inštitutu za zdravje (NIH) in centru za nadzor nalezljivih bolezni (CDC)

Ameriški minister za zdravje Robert Kennedy mlajši je med sredinim zaslišanjem o zdravstvenem proračunu vlade v kongresu dejal, da Američani ne bi smeli poslušati njegovih zdravstvenih nasvetov, poročajo ameriški mediji. V senatu in predstavniškem domu je sicer branil varčevalne ukrepe ministrstva.

Kennedy, ki mu je predsednik ZDA Donald Trump zaupal nalogo, da "naredi Ameriko spet zdravo", je znani dvomljivec v učinkovitost cepiv in je trdil, da cepiva povzročajo avtizem. V času, ko v ZDA narašča število okužb z ošpicami, je Kennedy v kongresu dejal, da bi svoje otroke verjetno cepil pred ošpicami, vendar dodal, da njegovo mnenje ni pomembno.

Odločno pa je branil varčevalne ukrepe in zavrnil, da bi šlo za prisilo vladnega urada za učinkovitost pod vodstvom milijarderja Elona Muska. Zagotovil je, da je ukrepe sprejel sam, poroča televizija ABC.

Zatrdil je, da varčevalni ukrepi niso ogrozili pomembnih raziskav, čeprav se izvaja načrt zmanjšanja delovnih mest na ministrstvu, ki predvideva odpuščanje okoli četrtine vseh zaposlenih.

Njegovo zaslišanje v senatnem odboru za zdravje so prekinili protestniki, ki so jih nato odstranili policisti. Senatne demokrate je spravljal v jezo, ko ni hotel potrditi, da ne bo zmanjšanja porabe v zveznih zdravstvenih programih za starejše in revne, medicare in medicaid. Dejal je le, da bo zagotovil ustrezno porabo.