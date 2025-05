Hoivik na strehi / »Smejite se Janši, ki pravi, da smo se osamosvojili, osvobodili pa še ne«

Danes je na strehi državnega zbora poslanec SDS Andrej Hoivik grozil, da bo skočil. Zakaj je do tega prišlo in kaj se je pravzaprav dogajalo?

Poslanec SDS Andrej Hoivik na strehi državnega zbora

© Gašper Lešnik

Pred zgradbo državnega zbora so morali popoldne posredovati policija, gasilci in reševalci. Neuradno naj bi se poslanec SDS Andrej Hoivik najprej zabarikadiral v pisarno in se nato povzpel na streho stavbe, od koder je grozil, da bo skočil. »Ne pustite si nikoli vzeti glasu. Ne pustite si vzeti demokracije. Vi ste ljudstvo, dva milijona nas je. Dva milijona!« je med drugim kričal poslanec s strehe parlamenta, pred katerim se je zbrala manjša množica ljudi.

Poslancu naj bi priskrbeli tudi psihološko pomoč, naj zapusti streho pa ga je prepričevala neznana oseba ženskega spola. Iz poslančevih besed je bilo razumeti, da naj bi bil z njo v ljubezenskem odnosu. »Če boš naredila en korak naprej, bom skočil dol,« ji je odvrnil poslanec, ko ga je prosila, naj odide z njo. »Jaz nikogar ne obsojam. Tudi Jaše Jenulla ne obsojam, tudi Roberta Goloba ne obsojam. Ampak to ni prav, kar delajo z državo. To ni prav!« se je spet obrnil proti množici. »Poglejte si, kaj delajo s to državo. Kdo vodi to državo? Smejite se Janezu Janši, ki pravi, da smo se osamosvojili, osvobodili pa še ne. In to drži!«

»Če boš naredila en korak naprej, bom skočil dol.«



Andrej Hoivik,

poslanec SDS

»Jaz sem bil izvoljen – v imenu vas! Bil sem izvoljen, da govorim. In poglejte, tudi sam sem, kolikor sem lahko, to opravljal vestno v svoji službi v parlamentu, kjer sem dal več kot 100 poslanskih vprašanj in pobud, kjer sem spregovoril več 100 tisoč besed. V vašem imenu!« je nadaljeval poslanec. »Kjer sem ne nazadnje pohvalil tudi stranko Levico, če so kaj dobrega naredili. Če so kaj dobrega naredili Socialni demokrati, sem jih tudi pohvalil. Če so kaj naredili dobrega v Gibanju Svoboda, sem tudi to pohvalil. Ampak tega je bilo bore, bore malo ali pa skoraj nič!«

Gasilci so poslancu SDS pomagali s strehe

© Gašper Lešnik

»Morda še en stavek, ki se mi je vtisnil v spomin. Nekdanji predsednik vlade Velike Britanije Boris Johnson je bil enkrat pri nas v Sloveniji in je dejal: 'Slovenia is the only country that has 'love' in its title.' (Slovenija je edina država, ki ima 'ljubezen' v svojem imenu.) Ljubezen!« je zakričal poslanec s strehe. »Spoštovani, iz ljubezni do vseh nas – poglejte v svoje srce, pogovorite se s svojimi prijatelji, delite objave ... In potem boste videli, ali se mi je zmešalo ali pa govorim prav.«

»Spoštovani, iz ljubezni do vseh nas – poglejte v svoje srce, pogovorite se s svojimi prijatelji, delite objave ... In potem boste videli, ali se mi je zmešalo ali pa govorim prav.«



Andrej Hoivik,

poslanec SDS

Poslanec, ki je v zadnjem času v javnosti nastopal predvsem v zvezi z referendumom o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke umetnikom, se je dotaknil tudi tega.

»Preostanek sveta je demokratičen. Mi pa imamo v tem prostoru še zmeraj razvaline enega sistema, ki je bil diktatorski. To je bila Jugoslavija, kjer je vladal maršal Tito,« je povedal. »On je mrtev že 45 let, hkrati pa imamo zdaj v parlamentu zakon, ki mu pravijo 'Titov zakon'.« Gre za veljaven zakon, ki je sicer iz leta 1974, v SDS pa so ga med referendumsko kampanjo oklicali za tako imenovani Titov zakon. »In zdaj ga bomo naslednji teden obravnavali v parlamentu. In verjemite, da bodo naredili vse, da ga ubranijo. Mi smo predlagali, da se ga razveljavi, da se ga anulira, da se ga izniči. Sramotno je, da imamo danes, leta 2025, zakone iz prejšnjega režima. Spoštovani, dragi moji prijatelji, jaz sem Andrej Hoivik! Nosilec referendumske kampanje proti privilegijem, proti aroganci Golobove vlade.«

»Vse prosimo za razumevanje in sočutnost.«



Poslanska skupina SDS

Poslanec se je naposled zbral in nekoliko umiril, zato je gasilce, ki so čakali spodaj, prosil, naj mu pomagajo s strehe. Odpeljali so ga reševalci v spremstvu policije.

Hoivik v varnem objemu gasilcev

© Gašper Lešnik

Na dogodek se je odzvala tudi poslanska skupina SDS, ki je na družbenem omrežju X zapisala, da so preizkušnje, ki jih nalaga življenje, včasih pretežke. »Vse prosimo za razumevanje in sočutnost,« so zapisali. S poslancem naj bi po dogodku že govoril tudi predsednik stranke Janez Janša, ki je na družbenem omrežju X zapisal, da »je OK, rabi pa počitek in vsaj malo miru«.